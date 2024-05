Al Forum Austriaco di Cultura Roma una serata di poesia ucraina

Il Forum Austriaco di Cultura Roma e l’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana ospitano un’imperdibile serata di poesia con l’autrice Iryna Shuvalova. La scrittrice di Kiev classe 1986 ha studiato presso l’Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev. Nel 2014 ha conseguito un master in letteratura comparata presso il Dartmouth College, seguito da un dottorato di ricerca nel 2020 in studi slavi presso l’Università di Cambridge sul tema delle canzoni della guerra russo-ucraina create dalle comunità locali colpite. A Dartmouth ha ricevuto una borsa di studio Fulbright, mentre a Cambridge ha ottenuto una borsa di studio Gates Cambridge e ha insegnato ucraino.

Iryna Shuvalova ha esordito nel 2011 con il libro di poesie Ran. Il suo quarto libro, la pubblicazione bilingue Pray to the Empty Wells, è stato fortemente influenzato dalla cultura popolare e dalla natura ucraina. Le sue poesie sono apparse in diverse antologie e sono state tradotte in nove lingue. Nel 2019 è stata coeditrice di 120 pagine di “Sodom”: la prima antologia di letteratura queer pubblicata in Ucraina. Shuvalova ha ricevuto numerosi premi sia per le sue opere che per le traduzioni, tra cui il primo premio del concorso letterario Smoloskyp nel 2010 e il premio Joseph Brodsky/Stephen Spender per aver tradotto la poesia di Sergei Chegra The Prayer of the Touch. Shuvalova è membro del PEN Ukraine e nel 2017 è diventata esperta di traduzioni ucraine per il PEN inglese.

In cooperazione con la Biblioteca Europea, l’autrice ucraina svolgerà un talk con Olena Ponomareva, Docente di Ucrainistica all’Università Sapienza di Roma. La poetessa, studiosa e traduttrice ucraina Iryna Shuvalova presenterà in lingua originale una selezione delle sue poesie, già premiate a livello internazionale e tradotte in 29 lingue. I versi, recitati in lingua ucraina, verranno letti a seguire in italiano da Flavia Ferragni e Massimo Garritano. Ad accompagnare la serata alcuni momenti musicali della pianista Zhanna Stankovych e della violinista Oksana Tiutiunyk.

L’evento si terrà al Forum Austriaco di Cultura in Viale Bruno Buozzi 113. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione fino a esaurimento posti. Per prenotarsi, contattare all’indirizzo mail prenotazione.forumaustriaco@gmail.com. L’ingresso è consentito dalle 18:30 alle 19:00.