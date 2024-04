L’Ambasciata del Brasile e il MAUTO presentano “Ayrton Senna Forever”

Ieri, giovedì 11 aprile, è stata annunciata durante una conferenza stampa la mostra “Ayrton Senna Forever”, che sarà ospitata presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile a Torino. Tra i partecipanti all’evento vi erano l’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca, il Presidente del MAUTO Benedetto Camerana, il curatore Carlo Cavicchi e la CEO di Senna Brands Bianca Senna. La mostra aprirà al pubblico dal 24 aprile al 13 ottobre 2024.



In occasione del trentesimo anniversario dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna, l’Ambasciata del Brasile a Roma ha organizzato un evento speciale per presentare una mostra unica. Questa mostra narra l’epopea sportiva e la storia umana di un campione brasiliano amato in Italia, i cui successi in pista hanno conquistato il cuore di milioni di appassionati, rendendolo un’icona indelebile.

L’evento assume un significato particolare poiché si celebra anche il 150° anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile. Questo simbolicamente sancisce un ulteriore punto di unione tra i due Paesi, che da sempre sono stati influenzati reciprocamente dalla cultura dell’altro.

“Sono stati otto intensi mesi di lavoro – racconta Carlo Cavicchi, curatore della mostra – ma il risultato finale credo che possa regalare ai visitatori della mostra un ricordo del grande asso brasiliano davvero esaustivo e coinvolgente. Lui, sempre esigente e pignolo, lo avrebbe voluto così, ed è stato il traguardo che abbiamo cercato sin dall’inizio”.

Durante la conferenza stampa, il cortile dell’Ambasciata del Brasile a Roma sarà il palcoscenico per la mostra della McLaren Honda MP4/4 del 1988, dal 11 al 12 aprile. Quest’auto è stata la protagonista indiscussa della stagione di Formula 1 del 1988, conquistando quindici vittorie su sedici gare e accompagnando Ayrton Senna verso il suo primo titolo mondiale a Suzuka.

“Il Brasile e l’Italia hanno in comune il rispetto e l’ammirazione per Ayrton e per l’eredità che ha costruito. La mostra senza precedenti al MAUTO ci incoraggia a ricordare la sua parabola dentro e fuori dalla pista, e che ancora oggi è fonte di ispirazione per tutti noi”, afferma Bianca Senna, CEO di Senna Brands e nipote del pilota. “Esporre una collezione di oggetti personali, attrezzature e automobili è un modo che noi di Senna Brands e della famiglia abbiamo trovato per restituire ai fan un po’ di quell’affetto“, conclude.



Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile inaugura la mostra più esaustiva dedicata ad Ayrton Senna, denominata “AYRTON SENNA FOREVER”. Curata da Carlo Cavicchi e ideata in commemorazione del trentesimo anniversario della perdita del celebre pilota brasiliano, questa esposizione fonde la sua carriera sportiva con un ritratto personale intimo.



Durante il periodo dal 24 aprile al 13 ottobre 2024, sarà esposto un itinerario che illustrerà le vetture più importanti utilizzate da Ayrton Senna nel corso della sua carriera, che spazierà dalle prime Formula Ford fino all’ultima vettura della Williams. La mostra includerà anche una vasta selezione di pubblicazioni e oggetti memorabilia, tra cui tute da corsa e caschi mai esposti prima. La narrazione della carriera sportiva del pilota sarà arricchita da dettagli intimi e personali, presentati al pubblico attraverso un’ampia documentazione raccolta presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. Tra i materiali esposti vi saranno filmati in Super8 e installazioni audiovisive, insieme a centinaia di fotografie scattate da rinomati fotografi dell’epoca, che contribuiranno a creare un ritratto completo di Ayrton Senna.

Attraverso “AYRTON SENNA FOREVER”, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile crea un’opportunità unica di dialogo tra la sua vasta e completa collezione automobilistica e varie forme creative. Questo connubio espressivo offre al visitatore una narrazione della ricca storia di Ayrton Senna, caratterizzata da un approccio critico profondamente umano.



L’esposizione sarà completata da un ciclo di cinque eventi di incontro e dibattito che coinvolgerà piloti, giornalisti, progettisti e amici di Ayrton Senna. Questi incontri avranno l’obiettivo di ricostruire in modo corale la vicenda sportiva e personale del campione. Tra questi appuntamenti, si terrà uno speciale evento il mercoledì 1° maggio 2024, che includerà un collegamento in diretta streaming con l’Autodromo di Imola per partecipare alle celebrazioni commemorative presso la curva del Tamburello. Durante la trasmissione in diretta da Imola, saranno forniti approfondimenti da parte di giornalisti, tecnici e piloti presenti presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile.