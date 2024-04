Caravaggio+ al Teatro dei Documenti di Roma

“Caravaggio+” lo spettacolo di Danilo Gattai che avrà luogo il 13 e 14 aprile nel Teatro dei Documenti di Roma: Danilo Gattai, già docente dell’Accademia di Belle Arti ed al Liceo Artistico, ha collaborato con alcune note personalità dello spettacolo come Filippo di Marca e Mario Scaccia. Il Professor Gattai ha inoltre lavorato come Regista-assistente di Luciano Damiani, è arrivato nel Teatro dei Documenti in Via Nicola Zabaglia 42 a Roma, con un Monologo irrazionale nella nuova opera teatrale “Caravaggio+”.



Il Professore, ha preso spunto dal suo “Caravaggio sconosciuto”, dopo essersi ispirato alla diffusione di Franco Moro, storico dell’arte. Nuove questioni, che sono state considerate inizialmente chiuse dalle porte del tempo, verranno affrontate durante la performance ingegnata da Gattai ed Alessandro Fabiani. Non un dialogo, ma un discorso solitario, che fa leva sull’interpretazione dell’attore con l’irragionevole indole del personaggio, affrontando temi che riguardano la produzione pittorica e tutti i fattori che coinvolgono la medesima intimità del carattere teatrale principale ed unico. Un’ispirazione che arriva dagli studi di Sara Magister e Cloris Whitfield ed una rilettura del tutto innovativa di alcune opere artistiche magistrali del Caravaggio: uno spettacolo che riscrive la storia di uno degli artisti barocchi italiani più importanti, la cui indole tutt’altro che mansueta e la sua creatività, donarono dipinti unici e testimonianze storiche e religiose visivamente stupende (vd. La vocazione di San Matteo, ambientata in un’osteria romana del ‘600).

Per saperne di più sulla nuova visione del Caravaggio, ad opera di Danilo Gattai, sarà necessario comprare il biglietto e godersi lo spettacolo che illumina, ancora una volta, il controverso artista milanese.