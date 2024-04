I Paesi Bassi tra Milano Design Week e Wessel Huisman

I Paesi Bassi sono, storicamente, una delle nazioni più rappresentate dal punto di vista culturale nel nostro Paese. Prossimamente, due eventi imperdibili patrocinati dall’Ambasciata dei Paesi Bassi: il primo alla Milano Design Week, l’altro al Parco Archeologico del Colosseo.



La prossima edizione della Milano Design Week si svolgerà dal 15 al 20 aprile. Con il coinvolgimento di più di cento creativi olandesi sparsi nei principali poli d’attrazione, il design olandese, in questa edizione, diviene strumento per indagare le più urgenti sfide del presente: l’emergenza climatica, quella

abitativa, i problemi legati alla (sovra)produzione e ai modelli di consumo dominanti, l’accessibilità.

Fino a lunedì 27 maggio, invece, sarà possibile visitare la mostra personale di Wessel Huisman (Breda, 1954) intitolata “Wessel Huisman e lo spazio generoso” nei suggestivi ambienti del Chiostro di Santa Maria Nova, a Roma, presso il Parco archeologico del Colosseo. Il progetto espositivo è promosso dal Parco archeologico del Colosseo con il patrocinio Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede e dell’Ambasciata dei Paesi Bassi e presenta una serie di dipinti ispirati a luoghi famosi, ad interni di chiese, piazze ed aree archeologiche di Roma, nati da una successione di istantanee fotografiche, scattate come semplici “appunti” di viaggio che ritraggono una straordinaria città capace di svelarsi in modo sempre nuovo ed in atteso. Una rivelazione possibile grazie alla luce – elemento centrale nella poetica artistica di Wessel Huisman – che consente di restituirci la storia non solo come ricordo ma anche come esperienza intensa e vitale in virtù dell’emozione che la qualità della luce stessa è in grado di suscitare.