Si è tenuta ieri, presso l’Accademia d’Ungheria in Roma (nel prestigioso Palazzo Falconieri), l’undicesima edizione della serata L’Europa in versi, in onore della Giornata Mondiale della Poesia.

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con EUNIC, nonché con il patrocinio della Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO e della Commissione Europea.

Sedici poeti e poetesse, provenienti da tutto il continente, hanno rappresentato altrettanti paesi, nella serata moderata da Marialda Gaeta, Vicepresidente del Comitato romano della Società Dante Alighieri.

La parola alla poesia

Istituita dall’UNESCO, la Giornata del 21 marzo celebra la più antica delle forme creative: la poesia. Un’arte universale, nonché uno strumento potente di liberazione e catarsi, se si supera l’ostacolo della traduzione.

La serata di reading ha voluto onorare proprio questo, lasciando che i vari testi poetici, per cui era disponibile la versione in italiano, parlassero da sé, senza bisogno di spiegazioni o sovrastrutture a posteriori.

Come ci ha insegnato Ungaretti, citato proprio all’inizio dell’evento, la poesia è una combinazione di vocali e di consonanti, nella quale è entrata una luce, ed è dal grado di questa luce che si riconosce la verità.

Serbia e Romania: la condizione umana

Radoman Kanjevac Tutto è nella voce, il giuramento e la punizione

La voce si rivela meglio dell’occhio e del cuore.



Radoman Kanjevac, scrittore pluripremiato, ha rappresentato la poesia serba, portando dei versi tratti dalla sua raccolta Come una mano lungo il collo del contrabbasso.

L’opera ha ricevuto il Premio Castello di Prata Sannita L’iguana – Anna Maria Ortese nel 2023, conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.

Nel suo contributo, il tema centrale è l’amore perduto, che si percepisce tra le pareti di una stanza fredda e ormai vuota, oppure quello spento, che si legge negli occhi di chi non ci vuole più.

Ruxandra Cesereanu E solo quando mi sono ritrovata dall’altra parte

donna e sola

ho compreso che davvero non potrò ritornare mai più.



Per la Romania, Ruxandra Cesereanu, non solo poetessa, ma anche prosatrice e saggista.

Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue, tra cui l’italiano. Per l’evento, ha portato dei versi tratti da Kore Persefone e Coma, raccolte in cui emerge ciò che di più distingue la sua scrittura: il buio del corpo e della mente che, grazie alla poesia, riesce ad emergere e dissolversi, permettendo la guarigione.

Svizzera e Austria: natura e creazione poetica

Matteo Ferretti L’inerzia apparente è lo scrigno della minuzia

e la precisione è l’unica forza

del mondo.

Matteo Ferretti, scrittore e professore di Italiano a Lugano, ha portato delle poesie inedite, per rappresentare la Svizzera.

Nel 2020, ha vinto il premio Terra Nova della Fondazione svizzera Schiller, con la sua prima opera poetica Tutto brucia e annuncia.

Dottore in Filologia romanza e medievale, esplora nei suoi versi l’elemento naturale, rapportato alla creazione artistica.

Margret Kreidl Una ragione dipinta di blu, niente arance,

né coltelli, uno strappo che lacera la stoffa:

Donne! Vita! Libertà!



Margret Kreidl, rappresentando l’Austria, ha portato diverse poesie tratte dalla sua opera Più donne che risposte. Poesie con note a piè di pagina.

Oltre a scrivere liriche, ha una grande passione per il teatro, da cui derivano diverse opere drammaturgiche, radiodrammi e installazioni di testi.

Tutto ciò dimostra come il mixed media funzioni anche con le parole, perché la poesia, connaturata all’uomo, può farsi strada ovunque, penetrando ogni forma artistica.