Il 2 marzo scadrà il mandato del presidente attuale della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. Come era già stato annunciato a novembre 2023, per nomina del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il nuovo presidente sarà il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

Mentre La Biennale si tiene occupata con numerosi progetti, è importante conoscere chi ne terrà le redini dal prossimo mese.

Il nuovo scettro della Biennale

Dopo la nomina del Ministro Sangiuliano e l’ok delle commissioni Cultura di Camera e Senato, la nuova presidenza della Biennale di Venezia è ormai dietro l’angolo.

Pietrangelo Buttafuoco ha inaugurato la propria carriera da giornalista scrivendo sul Secolo d’Italia, poi collaborando con Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24Ore e Libero.

Ma la lista di testate è ben più lunga ed a questa si aggiungono molti altri contributi, tra cui l’esperienza di conduzione televisiva per Canale 5 negli anni Novanta, dopo la quale ha lavorato anche su Rai5 e La7.

Parallelamente al giornalismo ed alla televisione, si è affermato come autore di numerosi romanzi e saggi. L’ultima opera è stata Beato lui, un panegirico dedicato a quello che Buttafuoco chiama l’arcitaliano, Silvio Berlusconi.

La conversione

Nel 2015, Buttafuoco si è convertito all’Islam in nome di un ritorno alla tradizione, viste le sue origini siciliane, che ha voluto onorare con il suo nuovo nome, Giafar al-Siqilli (Giafar il siciliano).

Come ha dichiarato alla Fiera Internazionale del libro di Teheran (2017), se solo l’Europa, il Mediterraneo e l’Italia conoscessero a fondo la loro storia non potrebbero che amare l’Islam.

Nonostante la scelta religiosa non sia inizialmente andata molto a genio all’attuale premierato, come si vedrà, Buttafuoco ha successivamente rinsaldato un forte legame con Fratelli d’Italia.

L’arrivo alla Biennale accolto da Fdi

Ad oggi infatti Fdi è entusiasta per la nomina di Buttafuoco alla Biennale. Il senatore Raffaele Speranzon è stato uno dei primi a congratularsi con Buttafuoco. Dall’altro lato, il Pd non si è mostrato altrettanto convinto, per via delle modalità con cui sarebbe avvenuta la nomina.

Lavori in corso a Venezia

In attesa dell’inizio della nuova presidenza, la fondazione Biennale continua a portare avanti i suoi numerosi progetti culturali. Tra questi figurano il Cinema per le scuole, il Carnevale dei Ragazzi e Le Patin Libre. Non solo, è in scadenza l’invio delle candidature per il bando di Servizio Civile Universale indirizzato ai giovani, che include tutta una serie di attività volte alla tutela dell’Archivio Storico della Biennale.

Dal 1 febbraio sono state inoltre aperte le iscrizioni per i film e le richieste di accredito per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Sarà interessante osservare se e come la presidenza Buttafuoco reindirizzerà la rotta della storica fondazione culturale.