I diritti contro l’uomo: la visione di Alain de Benoist

Se consideriamo i diritti umani come prodotto di una cultura occidentale che nasce nel secolo dei Lumi e affonda le sue radici nel travisamento della filosofia classica operata dai filosofi della scolastica medievale, ecco, se vediamo i diritti umani come un prodotto, come un oggetto da vendere e dunque inserire in quel meccanismo del turbo-capitalismo che si piega alle dinamiche della domanda e dell’offerta, abbiamo già fatto un passo per spogliare i “diritti” di quell’aura mistica che non ci permette più di metterli in discussione. Se smettiamo di vedere il mondo solo ed esclusivamente in chiave eurocentrica e ci sforziamo di non dimenticare che ogni norma sociale è strettamente avvinghiata al contesto culturale in cui si è palesata, forse saremmo in grado di vedere che continuare a fossilizzarci sull’idea, anzi, sull’ideologia dei diritti umani porterà noi occidentali che da sempre ci riteniamo detentori di verità assolute a macchiarci ulteriormente di tracotanza intellettuale, nostro marchio di fabbrica.

Al di là dei diritti dell’uomo

Se sposiamo questa idea, il libello Alain de Benoist. L’ideologia dei diritti dell’uomo non ci basterà e saremo costretti ad approfondire la sua lettura. La casa editrice Bietti ci consegna, all’interno della sua collana Minima Letteraria, una visione chiara e nitida di una parte dell’operato del pensatore francese, fondatore del GRECE e giornalista che più di tutti è stato definito controcorrente.

Avere stabilito che alcuni diritti sono inalienabili e dunque immutabili, abbiamo già deciso per gli altri, ci siamo arrogati un diritto che in qualche modo limita la liberà di pensiero delle generazioni future:

“Prova ne è che una decisione democratica sfociante in una misura giudicata contraria ai diritti dell’uomo verrebbe immediatamente condannata dai partigiani della teoria dei diritti, in nome di un’autorità morale sprovvista – questa si – di ogni legittimità democratica. Per l’ideologia dei diritti, la volontà del popolo può essere riconosciuta solo nella misura in cui non contraddice i princìpi di questa stessa ideologia.”

L’autore

Guida spirituale della Nuova Destra Francese, dalla quale si è in seguito dissociato, è conosciuto per essere uno dei pensatori più controcorrente in assoluto. I Fascismi, d’altronde, ci hanno lasciato in eredità una sorta di paura dei fantasmi e l’intellighenzia odierna sembra debba per forza conformarsi a un certo tipo di pensiero dominante di una pseudo-sinistra inesistente. La vera democrazia invece, quella diretta, lascia spazio e da voce a tutti senza subito tacciare di infondatezza l’opinione aliena. Certo, de Benoist non può essere definito un compagno ma l’analisi dei suoi scritti, l’accurato studio della tematica e le confutazioni disarmanti minano una struttura di pensiero che dovremmo perlomeno rivedere.

Il libro raccoglie la viva voce dell’autore che risponde a due interviste del 2004, la prima realizzata da Maurizio Messina e pubblicata su Italicum; la seconda di Catherine Robinson pubblicata per il quotidiano parigino Présent. Una serie di riflessioni che in parte condensano l’opera Au-delà de droits de l’homme: pour défendre les libertés dello stesso autore, pubblicata sempre nel 2004. La testimonianza del filosofo francese, riletta a quasi vent’anni di distanza, mette in luce tutte le debolezze e i fallimenti di un sistema filosofico che, nato con le migliori intenzioni, ha perso il contatto con la realtà.