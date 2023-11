Il Secolo D’oro Di Scavia: atemporalità della bellezza

Il Secolo D’oro Di Scavia è la mostra di arte orafa ospitata dall’8 al 12 novembre 2023 all’interno del Museo Bagatti Valsecchi di Milano.

Scavia è una maison milanese di gioielli, un esempio di alto artigianato artistico giunto alla quarta generazione che ieri come oggi persegue l’essenza della bellezza. Quella che trascende l’oggetto perché sfiora l’atemporalità abbracciando così l’eternità.

Le due realtà, oltre il “dato anagrafico”, condividono quindi questa idea di bellezza, di conservazione per un futuro eterno. Hanno attraversato con il tempo, non chiudendosi anzi restando sempre in ascolto del mondo che cambia, riuscendo ad interpretarlo.

Il Secolo D’oro Di Scavia: passione, conoscenza, dedizione, curiosità, impegno.

Che è ciò che si percepisce sia visitando il Museo Bagatti Valsecchi, che ammirando i gioielli Scavia in esposizione.

Bisogna lavorare con testa e voglia tutti i giorni, ci dice Fulvio Scavia, perché ci si può sempre perfezionare, aggiunge. Un taglio perfetto per esempio, può dare maggiore lucentezza ad una pietra di per sé già bellissima. Pietre nascoste ovunque che lui ha imparato a riconoscere dalla passione per la montagna ereditata dalla mamma.

Le gemme, questa sublimazione della natura, sono tantissime che Fulvio Scavia va cercando per gli antri più nascosti della terra: dall’Asia al Sud America.

Colpisce il suo aspetto semplice, illuminato da occhi attenti, vigili, pronti a cogliere segni o ispirazioni. Per esempio femminili. O a riconoscere la purezza di pietre preziose ancora grezze.

In mostra pezzi unici che rendono immediatamente riconoscibile la passione e la dedizione dei loro designer, molti dei quali insigniti di prestigiosi premi internazionali.

Come i magnifici orecchini Sandra Dia, disegnati nel 1988 per Elizabeth Taylor e diventati ormai iconici grazie alla loro forma inconsueta e affascinante. O ancora, la meravigliosa collana in corno biondo e nero e oro, paradigma dei tagli più classici. O l’anello Due coni illuminato da 2 diamanti, grazie al quale Fulvio Maria Scavia si è aggiudicato il primo Diamond Intemational Award nel 1976.

Ad affiancare i gioielli ci saranno fotografie d’archivio che testimoniano oltre cent’anni di attività: scatti del lavoro di oreficeria in laboratorio e immagini storiche del primo negozio di corso XXII Marzo, ma anche foto di famiglia, sfilate d’alta moda, eventi mondani e incontri con famosi volti internazionali.

Il Secolo D’oro Di Scavia

8 – 12 novembre 2023

Museo Bagatti Valsecchi

Via Gesù, 5

20121 Milano

www.museobagattivalsecchi.org

Orari d’apertura:

mercoledì: 13-20

giovedì e venerdì: 13-17.45

sabato e domenica: 10-17.45

lunedì e martedì chiuso

Costi del biglietto:

Intero: 12,00 €

Ridotto e convenzioni: 9,00 €

Universitari con tessera e adulti sopra i 65 anni (dettaglio delle convenzioni su

www.museobagattivalsecchi.org)

Bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni compiuti: 2,00 €

Gratuità

Bambini fino a 5 anni compresi, accompagnatori di persone con disabilità, Amici del Museo Bagatti

Valsecchi, Membri ICOM

Info e prenotazioni:

T: (+39) 02 7600.6132 | info@museobagattivalsecchi.org

Prenotazioni gruppi:

visiteguidate@museobagattivalsecchi.org

Ufficio Stampa Museo Bagatti Valsecchi

Maria Chiara Salvanelli

M. (+39) 333 4580190 E-mail press@museobagattivalsecchi.org