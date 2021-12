20°edizione di Più Libri Più Liberi. Piccola e Media Editoria affrontano la pandemia

Sabato 4 dicembre ha avuto inizio Più libri Più liberi, la manifestazione della Capitale dedicata alla piccola e media editoria, che quest’anno festeggia un compleanno importante, ossia la 20°edizione. La manifestazione è un appuntamento fisso nel calendario culturale romano e ogni anno da 20 anni a questa parte ci dà l’indicatore dello stato di salute dell’editoria italiana che passa sotto l’etichetta di indipendente.

La sede è quella ormai divenuta iconica nella geografia urbana del Quartiere Eur di Roma: la Nuvola di Massimiliano Fuksas. La struttura che ha ospitato solo lo scorso mese il G20, accoglie in questi giorni ben 484 espositori per una cinque giorni ricca di eventi. Anche quest’anno la manifestazione si avvale della presenza di numerosi ospiti del mondo della cultura, del giornalismo, del fumetto, dello spettacolo, della tv. La lista degli appuntamenti è lunghissima, comprendendo qualcosa come 500 appuntamenti (per i quali si rimanda al dettagliato programma consultabile sul sito: https://plpl.it).

Il tema dell’edizione 2021 è non solo quanto mai attuale, ma quanto mai complicato da affrontare. Il core concept di questa edizione è la Libertà. Libertà. Solo il pronunciare questa parola dà un senso di ampiezza di respiro e leggerezza in prima battuta, a cui segue dopo un attimo, come contraltare, un senso di frustrazione e oppressione. La libertà è un Giano bifronte: è la libertà riconosciuta e vissuta, ma anche la libertà negata e messa a tacere.

A tal proposito, è stata promossa un’iniziativa che trae diretta ispirazione dal tema centrale di quest’anno. Ad ogni ospite italiano ed internazionale presente nei giorni della fiera è stato chiesto di portare in dono un libro che nella propria vita è stato simbolo di libertà, che è stato artefice di una liberazione in qualsiasi modo e forma. I libri così raccolti raggiungeranno dei posti speciali, dove la libertà è interpretabile secondo l’accezione di Giano bifronte, a cui si faceva riferimento poc’anzi. Grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia, i volumi andranno ai 17 Istituti per la Giustizia Minorile e di Comunità del territorio. La cerimonia di consegna dei libri donati dagli ospiti della Fiera si svolgerà martedì 7 dicembre alle ore 16:00 presso lo Spazio Rai. A ritirare simbolicamente i libri vi sarà la dott.ssa Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento del Ministero.

Ma è bene dare un po’ i numeri per avere un’idea del mondo dell’editoria in tempi di pandemia. Quali sono e come sono i numeri della piccola e media editoria italiana? Sono numeri che, considerato il momento, seguono un trend tutto sommato positivo. Se si scende nel dettaglio, i piccoli e medi editori del 2020 sono 4.748, in lieve calo (2,2%) rispetto all’anno precedente. Parlando in termini di numero di titoli pubblicati all’anno, la quasi totalità della piccola e media editoria, vale a dire 3492 editori, pubblica da 1 a 9 titoli all’anno; il numero degli editori che pubblica da 61 a 100 titoli annui ha subito un calo del 14,7% rispetto al 2019 (116 editori nel 2020 contro i 136 del 2019).

In compenso, cresce il valore del venduto a prezzo di copertina della piccola e media editoria nelle librerie e nella grande distribuzione, mostrando un’incidenza del 42% nel 2020 (contro il 39,8% del 2017). Altro numero rilevante del 2021 sono le 6.998 case editrici con vendite di libri (romanzi e saggi) nella grande distribuzione che arrivano a 25 milioni di euro annui a prezzo di copertina, in crescita del 17% rispetto al 2020. Il dato che segna una differenza netta sta nelle vendite per le case editrici medie e piccole, le quali si realizzano per il 76% nelle librerie online e di catena e solo per il 24% nelle librerie indipendenti.

Quest’ultimo dato è assai rilevante. La collocazione temporale della rassegna ha ingenerato recentemente alcune polemiche da parte proprio delle librerie indipendenti romane. Sulla pagina Facebook Librerie di Roma lo scorso 4 dicembre è stato pubblicato un post, con cui si invitavano i visitatori della fiera a scegliere i libri desiderati, appuntarseli e acquistarli in libreria. L’iniziativa segue la protesta dei librai romani che avevano già da tempo dichiarato di non voler partecipare all’edizione 2021 di Più Libri Più Liberi, sostenuti da Ali Roma, Associazione Librai Italiani-Roma.

Il fatto che Più Libri Più Liberi si svolga nella prima settimana di dicembre la rende il luogo ideale per pensare ai libri come strenne da piazzare sotto gli alberi addobbati, che illuminano tante case italiane. Mai come quest’anno, la fine della manifestazione coincide con la prima vera festività ufficiale dell’8 dicembre. Ciò costituisce evidentemente un grave danno per le librerie indipendenti che trovano nel periodo delle festività uno dei momenti più propizi in termini di guadagni e incassi. Da ciò era nata la loro richiesta, maturata ormai da anni a questa parte, rivolta agli organizzatori della fiera di spostarla ad altre date, nel mese di novembre o dopo le festività. È cosa notoria come Più Libri Più Liberi non sia solo uno spazio espositivo, ma anche un luogo in cui acquistare libri spesso a prezzi scontati. La protesta nasce da ragioni valide e necessiterebbe di un maggior dialogo tra quelli che, pur con diversi ruoli, sono esponenti e protagonisti di uno stesso mondo.

Una menzione speciale all’evento con cui si chiuderà la manifestazione e che si svolgerà nell’Auditorium della Nuvola, uno spazio nuovo inaugurato per questa edizione, che nei giorni della fiera ha già ospitato e ospiterà personaggi tra i più vari come Alessandro Baricco, Alessandro Barbero, Marco Travaglio, Diego Bianchi, Gianrico Carofiglio, Roberto Saviano, Zerocalcare. Ebbene, mercoledì 8 alle ore 19:00 sarà presentato l’ultimo lavoro inedito del maestro Andrea Camilleri, Mamma Carissima-Lettere inedite dall’archivio Camilleri. Le letture di estratti dal carteggio tra il maestro Camilleri con i genitori saranno affidate a Luca Zingaretti, interprete prediletto di Camilleri nel ruolo di Montalbano.

