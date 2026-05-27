La Due Diligence Tecnologica: dove si decide davvero il destino di un’innovazione

Nel trasferimento tecnologico parliamo spesso di brevetti, TRL, proof of concept, spin‑off. Molto meno — quasi mai — parliamo del momento in cui tutto questo viene messo alla prova: la duediligence tecnologica.

È un passaggio cruciale, spesso sottovalutato, in cui un’innovazione smette di essere una promessa e diventa una possibilità concreta. Ed è anche il punto in cui emergono i veri rischi, quelli che non si vedono nelle presentazioni scintillanti o nei pitch da 5 minuti.

Cos’è davvero la duediligence tecnologica (e perché è così decisiva)

La duediligence tecnologica è il processo con cui un potenziale partner industriale, un investitore o un ente pubblico valuta la solidità tecnica, scientifica e applicativa di una tecnologia.

Non è un controllo formale. È un test di realtà.

Serve a rispondere a domande che nessun pitch affronta davvero:

La tecnologia funziona fuori dal laboratorio?

È scalabile?

È integrabile nei processi industriali esistenti?

I dati sperimentali sono robusti o sono “ottimizzati” per la pubblicazione?

I rischi regolatori sono stati considerati?

Il team è in grado di sostenere un percorso di industrializzazione?

È qui che molte tecnologie si fermano. Non perché non siano valide, ma perché non sono pronte per essere valutate.

Il paradosso del TT: tecnologie eccellenti, dossier deboli

Uno dei problemi strutturali del trasferimento tecnologico italiano è che la qualità scientifica non coincide quasi mai con la qualità documentale.

I ricercatori producono risultati eccellenti, ma:

i dati non sono organizzati per un investitore,

mancano protocolli replicabili,

non esiste una chiara roadmap tecnica,

i rischi non sono esplicitati,

la documentazione è pensata per la comunità scientifica, non per il mercato.

Il risultato? Tecnologie forti che sembrano deboli. E tecnologie deboli che, con un buon storytelling, sembrano forti.

La duediligence serve proprio a rimettere ordine.

Perché la duediligence è anche un esercizio culturale

La duediligence non è solo un processo tecnico. È un processo culturale.

Costringe tutti gli attori a fare ciò che spesso evitano:

dichiarare i limiti,

esplicitare le ipotesi,

distinguere dati da interpretazioni,

riconoscere ciò che non si sa,

prendere decisioni basate su evidenze e non su entusiasmo.

È un momento di verità. E come tutti i momenti di verità, richiede maturità.

Le quattro aree critiche che decidono il sì o il no

a) Robustezza sperimentale

Ripetibilità, variabilità, condizioni operative, scalabilità. La domanda chiave: funziona sempre o solo quando tutto va bene?

b) Proprietà intellettuale

Libertà di operare, solidità del brevetto, rischi di interferenza. La domanda chiave: possiamo davvero usarla senza problemi?

c) Rischi regolatori

Normative di settore, certificazioni, compliance. La domanda chiave: quanto costa arrivare al mercato?

d) Maturità del team

Competenze, governance, capacità di esecuzione. La domanda chiave: possono farcela davvero?

Il vero rischio: fare due diligence troppo tardi

Molti progetti arrivano alla duediligence quando ormai è tardi per diversi motivi, ossia quando il partner industriale è già stato coinvolto,il finanziamento è già stato richiesto o la roadmap è già stata annunciata.

A quel punto, se emergono criticità, non sono più problemi tecnici: sono problemi politici, reputazionali e finanziari.

La duediligence dovrebbe essere fatta prima, non dopo. Dovrebbe essere uno strumento di progettazione, non di verifica.

6. La duediligence come strumento di crescita, non di giudizio

Quando fatta bene, la duediligence non serve a dire “sì” o “no”. Serve a dire:

“qui possiamo migliorare”,

“qui serve un partner”,

“qui c’è un rischio da mitigare”,

“qui c’è un’opportunità che non avevamo visto”.

È un processo che aumenta il valore, non lo limita.

Conclusione: il TT maturo passa da qui

Il trasferimento tecnologico non è un atto di fede. È un processo di responsabilità.

La duediligence tecnologica è il luogo in cui questa responsabilità prende forma. È il momento in cui la scienza incontra il mercato, e in cui il mercato decide se fidarsi.

E la fiducia — nel TT come nella vita — non si improvvisa. Si costruisce, con rigore, trasparenza e metodo.