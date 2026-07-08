Research Security: proteggere la ricerca senza chiudere le porte all’innovazione

La conoscenza è il nuovo patrimonio da proteggere

Per molto tempo abbiamo pensato alla ricerca scientifica come a un mondo senza confini. Laboratori che collaborano tra loro, ricercatori che condividono idee, università che costruiscono reti internazionali. Ed è proprio grazie a questa apertura che sono nati alcuni dei più grandi progressi della medicina, dell’ingegneria e delle nuove tecnologie.

Oggi, però, il mondo è cambiato.

Le scoperte scientifiche non rappresentano soltanto un’opportunità per migliorare la qualità della vita. Sono diventate anche un fattore decisivo per la competitività economica, la sicurezza nazionale e gli equilibri geopolitici.

In questo nuovo scenario sta assumendo un’importanza sempre maggiore un concetto ancora poco conosciuto in Italia: Research Security, cioè la sicurezza della ricerca.

Cosa significa davvero “sicurezza della ricerca”?

La parola “sicurezza” potrebbe far pensare a cancelli, controlli e limitazioni. In realtà la Research Security ha un obiettivo molto diverso.

Significa aiutare università, enti di ricerca e imprese a riconoscere i possibili rischi che possono accompagnare un progetto scientifico: la sottrazione di dati, gli attacchi informatici, collaborazioni poco trasparenti, finanziamenti opachi o tecnologie che potrebbero essere utilizzate per scopi molto diversi da quelli immaginati dai ricercatori.

In altre parole, non si tratta di diffidare della collaborazione internazionale. Si tratta di renderla più consapevole.

Ogni ricerca può avere conseguenze che non immaginiamo

Pensiamo, ad esempio, all’intelligenza artificiale.

Un algoritmo progettato per migliorare la diagnosi di una malattia potrebbe essere adattato per analizzare immagini satellitari o supportare sistemi di sorveglianza.

Lo stesso vale per le tecnologie quantistiche, la biologia sintetica o i nuovi materiali: molte innovazioni hanno una natura cosiddetta dual use, cioè possono trovare applicazione sia in ambito civile sia in contesti militari o strategici.

Questo non significa che la ricerca debba fermarsi.

Significa, piuttosto, che oggi è necessario interrogarsi anche sulle possibili conseguenze di ciò che sviluppiamo.

Libertà della ricerca e responsabilità possono convivere

La scienza è cresciuta grazie alla condivisione delle conoscenze. Rinunciare a collaborare sarebbe un errore.

La vera sfida consiste nel trovare un equilibrio.

Condividere ciò che può accelerare il progresso scientifico, proteggendo allo stesso tempo informazioni, dati e tecnologie che potrebbero essere utilizzati in modo improprio.

È un cambiamento culturale prima ancora che normativo.

Sempre più università stanno formando ricercatori e personale amministrativo affinché imparino a riconoscere questi rischi, senza compromettere la libertà della ricerca.

Anche il trasferimento tecnologico sta cambiando

Quando si parla di trasferimento tecnologico si pensa spesso al dialogo tra università e imprese.

Oggi questo ruolo è molto più ampio.

Chi lavora nel trasferimento tecnologico è chiamato anche a valutare la sicurezza delle collaborazioni internazionali, la gestione dei dati, la conformità alle normative europee e la tutela delle tecnologie considerate strategiche.

Non basta più chiedersi se una ricerca possa arrivare sul mercato.

Occorre domandarsi anche come farlo in modo responsabile.

Perché tutto questo riguarda anche noi

Potrebbe sembrare un tema riservato agli addetti ai lavori.

Non è così.

Le tecnologie sviluppate nei laboratori universitari finiscono nelle nostre case, nei nostri ospedali, nelle automobili che guidiamo, negli smartphone che utilizziamo ogni giorno.

Proteggere la ricerca significa anche proteggere il futuro di queste innovazioni, facendo in modo che continuino a migliorare la nostra vita senza diventare strumenti di abuso o di competizione sleale.

È una responsabilità che appartiene alle istituzioni, alle università, alle imprese, ma anche ai cittadini, sempre più coinvolti in un mondo dove la conoscenza rappresenta una delle risorse più preziose.

Codice & Conseguenze

Per anni abbiamo immaginato la ricerca come un luogo aperto, dove le idee viaggiavano senza ostacoli. Quello spirito deve restare intatto, perché è il motore del progresso.

Ma oggi sappiamo che alcune conoscenze possono avere un impatto enorme, ben oltre le intenzioni di chi le ha generate.

Proteggere la ricerca non significa costruire muri attorno alla scienza.

Significa fare in modo che continui a essere libera, affidabile e capace di migliorare il mondo.

Perché la conoscenza cresce quando viene condivisa. Ma produce vero progresso solo quando viene custodita con responsabilità.