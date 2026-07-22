L’effetto IKEA dell’innovazione: perché le persone si fidano di ciò che aiutano a costruire

Non sempre l’innovazione conquista il mondo perché è la migliore. Molto più spesso conquista perché qualcuno si sente parte della sua storia.

Entrare in un negozio IKEA è un’esperienza che quasi tutti abbiamo vissuto almeno una volta.

Si passeggia tra ambienti perfettamente arredati, si immagina già quel tavolo in cucina o quella libreria nel soggiorno, poi si arriva in magazzino e si torna a casa con una scatola piatta sotto il braccio.

Da quel momento inizia il vero lavoro.

Viti, tasselli, istruzioni essenziali e, inevitabilmente, qualche momento di sconforto. Ma quando l’ultimo pannello va al suo posto e il mobile prende forma, accade qualcosa di curioso: ci piace più di quanto probabilmente meriterebbe.

Non perché sia il migliore in assoluto.

Ma perché lo abbiamo costruito noi.

La psicologia chiama questo fenomeno “effetto IKEA”. In uno studio pubblicato sul Journal of Consumer Psychology, i ricercatori Michael I. Norton, Daniel Mochon e Dan Ariely dimostrarono che tendiamo ad attribuire un valore maggiore agli oggetti alla cui realizzazione abbiamo contribuito. È un meccanismo semplice e profondamente umano: quando partecipiamo alla costruzione di qualcosa, non vediamo più soltanto un prodotto. Vediamo anche una parte di noi.

A prima vista potrebbe sembrare una riflessione lontana dal mondo della ricerca scientifica.

In realtà, spiega perfettamente perché alcune innovazioni cambiano il mondo mentre altre, pur essendo straordinarie, rimangono chiuse in un laboratorio.

Per molto tempo abbiamo raccontato il trasferimento tecnologico come una strada a senso unico.

Il ricercatore scopre.

L’università brevetta.

L’impresa acquista.

Il mercato adotta.

Una sequenza ordinata, quasi inevitabile.

La realtà è molto più complessa.

Le tecnologie non vengono semplicemente adottate.

Vengono accettate.

E tra queste due parole esiste una differenza enorme.

Pensiamo a un nuovo dispositivo medico sviluppato in un’università. Dal punto di vista scientifico può essere impeccabile, ma se medici, infermieri e pazienti non sono mai stati coinvolti durante la progettazione, potrebbero emergere problemi che nessun laboratorio avrebbe potuto prevedere. Un’interfaccia poco intuitiva. Procedure troppo complesse. Esigenze pratiche ignorate.

La tecnologia funziona.

Ma non entra davvero nella vita delle persone.

Accade lo stesso nelle imprese.

Un software progettato senza conoscere i processi produttivi rischia di essere percepito come un ostacolo anziché come un’opportunità. Una soluzione per l’agricoltura sviluppata senza confrontarsi con chi lavora ogni giorno nei campi potrebbe rivelarsi perfetta sulla carta e poco utile nella realtà.

Il problema, quasi mai, è la qualità della ricerca.

Il problema è che nessuno ha costruito quella tecnologia insieme a chi avrebbe dovuto usarla.

Ed è qui che il trasferimento tecnologico mostra il suo volto meno conosciuto.

Troppo spesso viene descritto come un insieme di brevetti, licenze, bandi e contratti.

Sono strumenti indispensabili.

Ma rappresentano soltanto la parte visibile del lavoro.

Quella invisibile è fatta di ascolto.

Di incontri.

Di fiducia.

Di relazioni che si costruiscono molto prima della firma di un accordo.

Chi lavora nel trasferimento tecnologico, in fondo, svolge spesso un compito silenzioso: mette intorno allo stesso tavolo persone che parlano linguaggi diversi.

Il ricercatore parla di risultati sperimentali.

L’imprenditore di competitività.

Il medico di sicurezza.

L’investitore di sostenibilità economica.

Il cittadino di qualità della vita.

L’innovazione nasce davvero soltanto quando queste lingue iniziano a comprendersi.

Non è un caso se oggi si parla sempre più spesso di co-creazione, living lab, open innovation e user-centred design.

Dietro questi termini, apparentemente complessi, si nasconde un’idea estremamente semplice.

Le persone non vogliono essere gli ultimi destinatari dell’innovazione.

Vogliono prenderne parte.

E quando questo accade, cambia tutto.

Non è soltanto una teoria.

Anche in Italia esistono esperienze che dimostrano quanto il coinvolgimento degli utilizzatori possa fare la differenza.

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ad esempio, nello sviluppo di protesi robotiche e tecnologie per la riabilitazione ha coinvolto medici, fisioterapisti e pazienti fin dalle prime fasi della progettazione. Non si è trattato semplicemente di collaudare un dispositivo già concluso, ma di costruirlo insieme. Le osservazioni di chi avrebbe utilizzato quelle tecnologie hanno contribuito a migliorarne l’ergonomia, la semplicità d’uso e persino alcune scelte progettuali.

È una differenza che può sembrare sottile.

In realtà cambia completamente il risultato finale.

Una tecnologia progettata per le persone può essere eccellente.

Una tecnologia progettata con le persone ha molte più probabilità di essere adottata.

Ed è proprio questa la differenza tra un’invenzione e un’innovazione.

Le università stanno iniziando a comprenderlo.

Il loro compito non è soltanto produrre nuova conoscenza.

È creare le condizioni perché quella conoscenza venga riconosciuta, compresa e trasformata in valore sociale, economico e culturale.

In questa prospettiva, il trasferimento tecnologico smette di essere un semplice ponte tra ricerca e mercato.

Diventa un processo di costruzione della fiducia.

Per troppo tempo abbiamo immaginato l’innovazione come un gesto solitario.

Lo scienziato che scopre.

Il laboratorio che inventa.

L’impresa che produce.

La realtà è molto più bella.

L’innovazione è quasi sempre un’opera collettiva.

Nasce quando qualcuno ascolta prima di progettare.

Quando un ricercatore accetta di mettere in discussione la propria idea.

Quando un imprenditore racconta un problema che nessuno aveva visto.

Quando un paziente, un tecnico o un cittadino contribuiscono a migliorare una soluzione che, sulla carta, sembrava già perfetta.

Forse è proprio questo il vero insegnamento dell’effetto IKEA.

Le persone non si fidano delle tecnologie soltanto perché sono innovative.

Si fidano delle tecnologie nelle quali riconoscono anche una piccola parte di sé.

Ed è qui che il trasferimento tecnologico rivela la sua natura più autentica.

Non è il viaggio di una tecnologia dal laboratorio al mercato.

È il viaggio di un’idea che, strada facendo, diventa patrimonio di una comunità.

Perché le innovazioni che cambiano davvero il mondo non sono quelle costruite da una sola mente.

Sono quelle che riescono a far sentire molte persone parte della stessa storia.