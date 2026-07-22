L’effetto IKEA dell’innovazione: perché le persone si fidano di ciò che aiutano a costruire
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

L’effetto IKEA dell’innovazione: perché le persone si fidano di ciò che aiutano a costruire

L’effetto IKEA dell’innovazione: perché le persone si fidano di ciò che aiutano a costruire

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Codice e conseguenze - 22 Luglio 2026

di Mirko Tomasino

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