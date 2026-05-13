Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire
Mirko Tomasino
- Codice e conseguenze

Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire

Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire

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Codice e conseguenze - 13 Maggio 2026

di Mirko Tomasino

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