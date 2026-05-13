Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire
Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire
Deep Tech: perché le tecnologie più rivoluzionarie sono anche le più difficili da trasferire
Dall’intelligenza artificiale al biotech: il vero problema non è inventare, ma industrializzare
Nel mondo dell’innovazione c’è una categoria di tecnologie che promette di cambiare radicalmente economia, industria e società: le cosiddette deep tech.
Non si tratta di semplici applicazioni digitali o piattaforme software.
Le deep tech nascono dalla ricerca scientifica avanzata:
- intelligenza artificiale
- quantum computing
- biotech
- nuovi materiali
- robotica avanzata
- tecnologie spaziali
Eppure, proprio queste tecnologie — spesso considerate le più strategiche — sono anche le più difficili da trasferire dal laboratorio al mercato.
Perché?
Cosa significa davvero “deep tech”
Il termine deep tech indica innovazioni basate su avanzamenti scientifici o ingegneristici significativi.
Secondo il European Innovation Council, le deep tech hanno tre caratteristiche principali:
- forte componente scientifica
- elevata intensità tecnologica
- tempi lunghi di sviluppo e industrializzazione
A differenza delle startup digitali tradizionali, le deep tech richiedono:
- laboratori
- infrastrutture avanzate
- sperimentazione continua
- capitali elevati
Il paradosso dell’innovazione avanzata
Più una tecnologia è rivoluzionaria, più è difficile trasformarla in prodotto.
È il grande paradosso delle deep tech.
Molte innovazioni scientificamente straordinarie non riescono a superare la fase di industrializzazione:
- costi troppo elevati
- tempi incompatibili con il mercato
- difficoltà regolatorie
- assenza di investitori pazienti
Secondo uno studio pubblicato da Boston Consulting Group e Hello Tomorrow, le startup deep tech impiegano mediamente più tempo per raggiungere il mercato rispetto alle startup software tradizionali.
La “Valley of Death” è ancora più profonda
Nel trasferimento tecnologico si parla spesso della Valley of Death, la fase critica tra ricerca e mercato.
Nel caso delle deep tech, questa valle diventa ancora più complessa.
Perché servono contemporaneamente:
- ricerca avanzata
- validazione industriale
- prototipazione
- regolazione
- finanziamenti consistenti
Secondo l’OECD, uno dei principali ostacoli alle deep tech europee è proprio la difficoltà di scalare industrialmente le innovazioni scientifiche.
Il problema europeo: tanta ricerca, poca scala
L’Europa produce ricerca scientifica di altissimo livello.
Il problema emerge nella fase successiva.
Molte tecnologie nate nei laboratori europei:
- vengono sviluppate altrove
- vengono acquistate da grandi gruppi stranieri
- non riescono a trovare capitali adeguati
Secondo la Commissione Europea, il continente soffre ancora di un gap significativo rispetto a Stati Uniti e Cina nella capacità di trasformare ricerca avanzata in leadership industriale.
Il ruolo strategico delle università
Nelle deep tech, le università diventano ancora più centrali.
Non solo come luoghi di ricerca, ma come:
- incubatori tecnologici
- produttori di proprietà intellettuale
- nodi di ecosistemi innovativi
Secondo Henry Etzkowitz, il modello della Triple Helix Model diventa fondamentale proprio nei settori deep tech, dove università, industria e istituzioni devono collaborare stabilmente.
Codice e conseguenze
Le deep tech non cambiano solo il mercato.
Cambiano gli equilibri geopolitici, economici e sociali.
Chi controlla:
- AI avanzata
- quantum computing
- biotecnologie
- semiconduttori
controlla una parte crescente del potere globale.
Ed è qui che il trasferimento tecnologico smette di essere soltanto una questione economica e diventa una questione strategica.
Il capitale paziente: la vera sfida
Uno dei problemi principali delle deep tech è che richiedono “patient capital”.
Non investimenti orientati al ritorno rapido, ma capacità di sostenere:
- tempi lunghi
- rischio elevato
- sviluppo progressivo
Secondo Mariana Mazzucato, i sistemi di innovazione più efficaci sono quelli in cui il settore pubblico svolge un ruolo attivo nel sostenere tecnologie ad alto rischio.
Il futuro dell’innovazione sarà deep tech?
Molti analisti ritengono di sì.
Le grandi trasformazioni dei prossimi decenni — energia, salute, clima, sicurezza — dipenderanno sempre più da tecnologie scientificamente avanzate.
Ma questo implica anche un cambio culturale:
- accettare tempi più lunghi
- investire in ricerca strategica
- rafforzare il trasferimento tecnologico
Conclusione: il vero problema non è inventare, ma trasformare
L’Europa non ha un problema di ricerca.
Ha un problema di trasformazione industriale.
Perché nelle deep tech il punto critico non è l’invenzione, ma la capacità di:
- industrializzare
- scalare
- sostenere nel tempo
Ed è proprio in questo passaggio che si decide il futuro dell’innovazione europea.