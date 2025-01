Caran d’Ache: una storia svizzera da oltre 100 anni

Tutto è iniziato con un’umile matita in legno di cedro. Poi Caran d’Ache è entrata nella storia. Così recita una frase della designer Olivia Chang in riferimento all’iconico marchio Caran d’Ache, un marchio che rappresenta l’eccellenza della tradizione svizzera nella produzione di strumenti di scrittura e prodotti artistici. Fondato nel 1915 a Ginevra, il marchio ha saputo coniugare la precisione e l’affidabilità tipiche della Svizzera con un design innovativo, conquistando il mercato internazionale con la sua gamma di penne, matite, acquerelli e altri materiali per artisti e professionisti. Oggi, Caran d’Ache è sinonimo di qualità e creatività, continuando a essere una delle aziende più prestigiose nel settore.

La nascita di Caran d’Ache risale al primo decennio del Novecento, quando il fondatore Arnold Schweitzer decise di dare vita a una piccola fabbrica specializzata nella produzione di matite artistiche. All’epoca si chiamava semplicemente «Fabrique Genevoise de Crayons»: fabbrica di matite ginevrina. Il nome «Maison Caran d’Ache» viene adottato nel 1924. Caran d’Ache era stato lo pseudonimo scelto dal caricaturista e illustratore Emmanuel Poiré, nato a Mosca nel 1859 e morto a Parigi nel 1909. Considerato precursore del concetto moderno di fumetto, divenne famoso grazie alle vignette di satira politica pubblicate su riviste come Le Chat Noir, Le Figaro e le Rire. Questa parola russa, a sua volta, deriva dal turco, ovvero dalla parola turca «kara-tash», che significa «pietra nera», con un riferimento chiaro all’anima di grafite delle matite da disegno, la quale per l’appunto viene fatta a partire dall’estrazione di un minerale. Arnold Schweitzer, fondatore dell’azienda elvetica, scelse questo questo nome per il proprio marchio, omaggiando in questo modo il celebre caricaturista della Belle Époque.

Nel corso degli anni, Caran d’Ache ha sviluppato una vasta gamma di prodotti che vanno dalle matite per artisti professionisti alle penne stilografiche di lusso. Ogni prodotto è realizzato con una cura artigianale e un’attenzione minuziosa ai dettagli, utilizzando i migliori materiali, tra cui legno pregiato, metalli raffinati e resine innovative. La qualità dei prodotti Caran d’Ache ha permesso al marchio di distinguersi nel settore, rendendolo un simbolo di prestigio e affidabilità, apprezzato in tutto il mondo. La maggior parte dei suoi articoli viene ancora realizzata a mano, con circa 35 passaggi e 50 ore di lavoro per la fabbricazione di una singola matita. Oggi Caran d’Ache resta inoltre un’azienda familiare, sotto la guida dell’amministratrice delegata Carole Hubscher, esponente della quarta generazione.

Un altro aspetto che ha contribuito al successo di Caran d’Ache è l’impegno costante nella ricerca e nell’innovazione. L’azienda ha saputo combinare le tecniche tradizionali con l’adozione di nuove tecnologie per migliorare la funzionalità e l’estetica dei suoi prodotti. Nel corso degli anni, Caran d’Ache ha collaborato con artisti e designer di fama internazionale, creando edizioni limitate e collezioni speciali che hanno ulteriormente accresciuto la sua reputazione a livello globale.

Oggi, Caran d’Ache continua a essere un simbolo di artigianalità e design svizzero, con oltre 100 anni di storia alle spalle. L’azienda mantiene la sua sede a Ginevra e conserva il suo impegno nella produzione di strumenti di alta qualità, ideali per professionisti, artisti e amanti della scrittura. Il marchio ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, restando fedele alle proprie radici e continuando a offrire prodotti che combinano bellezza, funzionalità e precisione, consolidando la sua posizione come leader nel settore degli strumenti di scrittura e artistici di lusso.