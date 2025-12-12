Sapori e tradizioni di un Natale con gli struffoli

Il Natale è alle porte e come ogni anno le tavole degli italiani si arricchiscono di piatti tradizionali. Ogni regione, ogni città, vive questa festa secondo le proprie usanze. Dalle Alpi alla Sicilia, ogni ricetta custodisce una memoria. Il panettone, protagonista indiscusso delle festività, nasce in Lombardia, mentre in Veneto troviamo il suo parente più vicino, il pandoro, simbolo di eleganza e semplicità. In Emilia- Romagna i tortellini in brodo, preparati a mano, rappresentano un autentico orgoglio culinario.



Nel Centro Italia, la sera della Vigilia, chi osserva la tradizione religiosa porta in tavola piatti esclusivamente a base di pesce. In Campania, invece, piccole palline di pasta fritta avvolte nel miele e negli zuccherini colorati danno vita agli struffoli, un dolce che regala bontà e allegria da secoli. Sapori e tradizioni si incontrano così a tavola, riunendo la famiglia in un’atmosfera calda e festosa. Anche gli addobbi contribuiscono a rendere speciale il momento: tovaglie scelte con cura, abbinate al servizio di piatti e bicchieri, donano alla tavola natalizia uno stile unico.



Immancabile il centrotavola che, con un po’ di estro e fantasia, può essere realizzato in numerose versioni personalizzate, aggiungendo un tocco magico ai pranzi e alle cene di questo periodo di festa. Di seguito una ricetta per la preparazione degli struffoli napoletani, dolce amatissimo da grandi e piccoli. Mescolare 400 g di farina con 40 g di zucchero, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone e un’arancia. Aggiungere 3 uova intere, 80 g di burro fuso e 2 cucchiai di liquore all’anice o limoncello. Lavorare l’impasto energicamente fino a renderlo liscio e compatto. Avvolgere l’impasto nella pellicola e lascialo riposare per almeno 30 minuti.



Trascorso il tempo di riposo, lavorare l’impasto formando dei lunghi cordoncini . Tagliare i cordoncini in tanti piccoli tocchetti (struffoli) di circa 1 cm e friggerli per circa 3-4 minuti in 1 litro di olio di semi di arachidi fino a quando non saranno ben dorati. Scolarli e asciugarli con carta assorbente. In un tegame , versare 400 g di miele di acacia , scaldarlo fino a quando non sarà liquido e fluido. Versare gli struffoli e mescolare delicatamente in modo che il miele ricopra ogni singolo struffolo. Aggiungere 50 gr di canditi al gusto di arancia e cedro. Versare il composto su un piatto da portata dando la forma di una ciambella . Infine decorare la superficie con altri canditi e zuccherini colorati. Lasciare raffreddare prima di servire.