L’acqua, linfa vitale per l’uomo e per la natura

L’acqua è un bene prezioso, fondamentale non solo per il benessere del nostro corpo, ma anche per

l’equilibrio del pianeta. Nei mesi più caldi dell’anno, con l’aumento dei consumi, crescono anche gli sprechi. In alcune aree del Paese, le risorse idriche sono messe a dura prova dalla siccità. In questo scenario, le nostre scelte quotidiane possono avere un impatto concreto sull’ambiente. L’acqua, del

resto, svolge numerose funzioni vitali all’interno del nostro organismo e garantisce la sopravvivenza degli ecosistemi. Nel corpo umano regola la temperatura, idrata le cellule, trasporta nutrienti, favorisce l’eliminazione delle tossine e partecipa ai processi digestivi.



La percentuale di acqua nel corpo si aggira intorno al 60% . Ogni giorno, circa due litri vengono eliminati

attraverso reni, intestino , respirazione e sudorazione. Per questo motivo, con l’arrivo del caldo, è fondamentale mantenere una buona idratazione. Chi pratica sport dovrebbe bere a intervalli regolari, ogni 15-20 minuti, durante e dopo l’allenamento. Se per alcuni bere due litri d’acqua al giorno può risultare difficile, è possibile adottare qualche strategia utile. Ad esempio, alcuni frutti – come cocomero e melone – contengono circa il 90% di acqua: una generosa porzione quotidiana può diventare un valido alleato per raggiungere il fabbisogno idrico.



In commercio si trovano acque con composizioni diverse, adatte a esigenze specifiche: dalle acque

minerali naturali, ricche di sali minerali, alle acque oligominerali, con un contenuto più basso di sali minerali, fino a quelle effervescenti naturali, contenenti anidride carbonica. Negli ultimi anni sono diventate popolari anche le acque aromatizzate che, essendo più gustose, possono rappresentare un incentivo soprattutto per i “bevitori pigri”.



Queste acque contengono aromi naturali come frutti rossi, menta o limone . Di seguito, due ricette casalinghe per la preparazione di acque aromatizzate. Acqua ai frutti rossi e menta (ricca di

antiossidanti): in una caraffa mettete i frutti rossi (fragole, lamponi e mirtilli), poi aggiungete ½ limone biologico tagliato a fettine e qualche fogliolina di menta, versate un litro di acqua naturale o frizzante e lasciate in infusione in frigorifero per almeno due ore.



Acqua al cetriolo zenzero e limone (digestiva e rinfrescante): tagliate ½ cetriolo, ½ limone biologico, 3-4 fettine sottili di radice di zenzero; aggiungete un litro di acqua naturale e lasciate in infusione in frigorifero per 1-2 ore. Se preferite, filtrate prima di servire .