Gelato per tutti i gusti: alla scoperta delle ultime tendenze

Nel mese di maggio le giornate iniziano a diventare più calde e, con esse, cresce la voglia di gustare un buon gelato.

Innovazione e varietà del gelato

In Italia, questo dolce veniva già consumato in epoca rinascimentale; oggi il nostro Paese è leader nel settore, con migliaia di gelaterie artigianali riconosciute a livello internazionale.

In commercio troviamo due tipi di gelato: artigianale e industriale. Quello artigianale è realizzato con ingredienti freschi, ha un contenuto di grassi più basso e una minore quantità di aria incorporata rispetto a quello industriale. Grazie all’elevato contenuto di acqua, il gelato è meno calorico rispetto a molti

altri dolci; quello alla frutta è senz’altro il più leggero. Il gelato, oltre a essere gustato come dessert, può rappresentare un’ottima merenda bilanciata. La freschezza, il sapore e la presenza di zuccheri rendono questo dolce gradito a molti, dai più piccoli ai più grandi.

Negli ultimi anni, la varietà del gelato artigianale si è ampliata notevolmente, riuscendo a soddisfare gusti ed esigenze diverse. Accanto ai classici, troviamo un’ampia gamma di proposte : dalle versioni alla soia a quelle senza zuccheri aggiunti, fino ai gelati salati, sempre più presenti e apprezzati anche nella cucina gourmet. Tra questi ultimi abbiamo gusti originali come il parmigiano, il pomodoro e molte altre varianti creative. Il gelato salato viene utilizzato come intermezzo rinfrescante tra diverse portate o in abbinamento ai piatti.

Gusti dal mondo e idee creative

Tra le ultime tendenze ci sono i gelati ispirati ai sapori giapponesi, come lo yuzu, il sesamo nero e il matcha. Lo yuzu è un agrume dal gusto fresco, simile al mandarino. Il sesamo nero, invece, ha un aroma intenso tostato con note che ricordano la liquirizia, mentre il matcha , il famoso tè verde, ha un sapore

fresco molto gradevole. Un dessert leggero e rinfrescante da servire nelle giornate calde è il sorbetto

allo yuzu. Di seguito, una ricetta veloce che si può eseguire facilmente anche a casa. Fate sciogliere, mescolando, 100 gr di zucchero con 250 ml di succo di yuzu (in sostituzione 150 ml di succo di limone+

100 ml di lime e succo di arancia). Aggiugete 250 ml di acqua e mescolate ancora. Versate il composto in uno stampo da freezer e girate ogni 30 minuti per 2-3 ore . Quando la consistenza è quella del sorbetto, servite guarnendo con qualche fogliolina di menta. Questo sorbetto è un’idea originale anche per concludere un pasto ispirato ai sapori orientali.