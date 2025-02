Frutta e verdura di stagione a febbraio: sapori e proprietà benefiche per l’inverno

Nel mese di febbraio ci sono vari frutti e ortaggi che apportano benessere e gusto alla nostra alimentazione.

Scegliere alimenti di stagione non solo consente di assaporare cibi nutrienti, ma anche di ridurre l’impatto ambientale, attraverso scelte sostenibili a supporto dell’agricoltura.

Tra i frutti, troviamo tutte le varietà di agrumi, come pompelmi, mandarini, clementine, limoni e arance. Sono tutti ricchi di vitamina C e contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario. Oltre agli agrumi, ci sono mele, pere e kiwi, che sono ricchi di fibre e favoriscono la salute dell’intestino.

Nel gruppo delle verdure di febbraio sono presenti broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolo nero, cavoletti di Bruxelles, verza, radicchio, cicoria, finocchi, cime di rapa, cardi, rape bianche e rosse. Sono tutti

ortaggi ricchi di vitamina C e antiossidanti, che potenziano il sistema immunitario. Protagonista del mese è il carciofo, tonico e digestivo, rappresenta un fiore dalle molteplici proprietà benefiche. La sua azione

predominante è epatoprotettiva grazie alla presenza di cinarina. Inoltre, è ricco di vitamine, sali minerali come il ferro e tanti altri nutrienti. Febbraio è anche il mese delle minestre e delle zuppe calde, abbinare differenti tipi di verdure in un unico piatto consente di potenziare gli effetti benefici dei nutrienti rispetto al consumo di un singolo ortaggio.

Oltre alle zuppe e alle minestre miste, anche la combinazione di ortaggi e frutta di stagione migliora l’efficacia dei principi nutritivi. Un esempio è l’unione tra il carciofo e il succo di limone: se consumati insieme, la vitamina C presente nel limone migliora l’assorbimento del ferro contenuto nel carciofo. Un modo semplice e veloce per assaporare il gusto e tutte le proprietà del carciofo è in pinzimonio. Per questa preparazione si utilizzano i carciofi più piccoli, che vengono tagliati in piccole porzioni. Le parti più tenere, precedentemente lavate, vengono condite con succo di limone, olio, sale e qualche foglia di prezzemolo. Esistono molte idee da mettere in pratica per esaltare e gustare tutte le proprietà degli alimenti. Seguire un’alimentazione stagionale consente di ottenere molteplici benefici, sia per il benessere del corpo che per l’ambiente.