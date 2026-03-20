Ruote nel deserto: l’automotive tra crisi del petrolio e guerre in Medio Oriente

La storia dell’industria automobilistica moderna non può essere raccontata senza passare per i pozzi petroliferi del Medio Oriente. Acciaio, gomma, ingegneria: tutto questo conta poco quando il carburante che fa girare i motori diventa improvvisamente un’arma geopolitica. Le crisi petrolifere hanno plasmato — e in certi casi quasi distrutto — il settore automotive con una violenza silenziosa ma devastante, riscrivendo le priorità di progettisti, costruttori e consumatori in tutto il mondo.

1973: Lo shock che cambiò tutto

Ottobre 1973. La guerra dello Yom Kippur scoppia tra Israele da un lato e Egitto e Siria dall’altro. I Paesi arabi dell’OPEC, in risposta al supporto occidentale a Israele, decidono di imporre un embargo petrolifero nei confronti degli Stati Uniti, dell’Europa occidentale e del Giappone. Il risultato è immediato e brutale: il prezzo del greggio quadruplica in pochi mesi, passando da circa 3 dollari al barile a quasi 12.

Per l’industria automobilistica — e in particolare per quella americana — è un trauma senza precedenti. Detroit produceva da decenni vetture enormi, dotate di motori V8 da 5, 6, 7 litri, vere e proprie cattedrali di ferro che divoravano carburante con noncuranza aristocratica. La Cadillac Eldorado, la Ford LTD, la Chevrolet Impala: simboli di un’America opulenta e convinta che il petrolio fosse infinito e a buon mercato.

In pochi mesi, quei simboli diventano un peso insostenibile. Le file ai distributori si allungano per chilometri. Il governo americano introduce il razionamento del carburante. I consumatori, costretti a fare i conti con una realtà nuova e scomoda, smettono di comprare le grandi berline americane e si rivolgono con curiosità crescente verso le piccole utilitarie giapponesi — Toyota, Datsun, Honda — che consumano la metà e costano molto meno.

General Motors, Ford e Chrysler vengono colte di sorpresa. Anni di dominio incontrastato del mercato le hanno rese lente, conservative, incapaci di rispondere con la rapidità necessaria. La ripercussione è immediata: crollo delle vendite, chiusure di stabilimenti, migliaia di lavoratori licenziati. È l’inizio di un declino lungo decenni.

Il Giappone avanza, Detroit arretra

La crisi del 1973 è per i costruttori giapponesi un dono mascherato da emergenza. Toyota e Honda avevano già sviluppato veicoli compatti, efficienti, affidabili. La Honda Civic, lanciata nel 1972, era progettata con un occhio alla parsimonia: pochi litri per cento chilometri, motore semplice, meccanica accessibile. Quando gli americani scoprono che queste piccole auto straniere sono esattamente ciò di cui hanno bisogno, le vendite esplodono.

I costruttori europei, da parte loro, se la cavano un po’ meglio: avevano già una lunga tradizione di vetture compatte ed economiche — la FIAT 127, la Volkswagen Golf, la Renault 5 — che si adattano perfettamente al nuovo clima. Anzi, la crisi petrolifera dà una spinta decisiva alla diffusione del diesel tra i privati europei, un carburante più economico e meno energivoro che fino ad allora era appannaggio quasi esclusivo dei mezzi commerciali.

1979: Il secondo shock e la crisi di Chrysler

Appena l’industria automobilistica americana comincia a riprendersi, un secondo terremoto scuote i mercati. La Rivoluzione Islamica in Iran del 1979 e la successiva guerra Iran-Iraq provocano una nuova impennata dei prezzi del petrolio. Il barile supera i 35 dollari — oltre dieci volte il valore di inizio decennio.

Chrysler è sull’orlo del baratro. L’azienda, già indebolita dalla prima crisi, accumula perdite miliardarie. Solo un controverso salvataggio governativo — un prestito federale da 1,5 miliardi di dollari — la strappa dal fallimento. È un precedente storico: per la prima volta, il governo americano interviene direttamente per salvare un colosso dell’industria privata. Lee Iacocca, il carismatico CEO chiamato a guidare il risanamento, diventa una figura leggendaria, simbolo di resilienza e pragmatismo industriale.

In quegli anni nascono nuove filosofie di progettazione. L’efficienza non è più un optional, ma un imperativo. Si diffonde il concetto di aerodinamica applicata all’automobile di serie. I motori si fanno più piccoli, con turbocompressori che compensano la riduzione di cilindrata. L’iniezione elettronica sostituisce i vecchi carburatori, ottimizzando i consumi. La tecnologia, stimolata dall’emergenza, fa un salto in avanti.

Il Medio Oriente come variabile permanente

Dopo i due grandi shock degli anni Settanta, il Medio Oriente rimane una variabile costante nell’equazione dell’industria automobilistica. Ogni tensione regionale si traduce, con maggiore o minore intensità, in oscillazioni del prezzo del greggio che influenzano le scelte di produzione e consumo.

La Guerra del Golfo del 1990-91 provoca un’altra fiammata dei prezzi. La crisi finanziaria asiatica del 1997-98 li abbatte temporaneamente. Le guerre in Iraq del 2003 e le successive instabilità regionali — dalla Siria all’Arabia Saudita, dall’Iran al Qatar — mantengono il mercato petrolifero in uno stato di perenne nervosismo. Ogni volta, il riflesso si avverte nelle vendite di SUV e pick-up nei periodi di greggio caro, nelle berlina a basso consumo quando i prezzi si impennano.

Il 2008: Crisi finanziaria e petrolio a 147 dollari

L’estate del 2008 è un capitolo drammatico. Il prezzo del barile tocca il massimo storico di 147 dollari a luglio. Pochi mesi dopo, la crisi finanziaria globale travolge l’economia mondiale. Per l’industria automobilistica è una tempesta perfetta: i consumatori non comprano più auto né per i prezzi del carburante né per la recessione

General Motors e Chrysler dichiarano bancarotta nel 2009. È una resa storica. Solo un secondo, massiccio intervento governativo — questa volta dell’amministrazione Obama, con decine di miliardi di dollari — evita il collasso totale di un settore che dà lavoro a milioni di persone. Ford riesce a salvarsi da sola, ma a caro prezzo.

La risposta dell’industria: elettrico, ibrido, idrogeno

Le crisi petrolifere non hanno solo devastato l’industria automotive: l’hanno anche trasformata. Ogni shock ha accelerato la ricerca di alternative. I primi ibridi compaiono alla fine degli anni Novanta — la Toyota Prius debutta nel 1997 — e sono figli diretti di quella cultura dell’efficienza nata nei terribili anni Settanta.

Oggi, le tensioni in Medio Oriente — dall’instabilità della Libia alle guerre in Yemen, dall’isolamento dell’Iran alle rivalità tra Arabia Saudita e Qatar — continuano a influenzare il mercato petrolifero. Ma il contesto è cambiato. L’emergenza climatica si è aggiunta all’equazione geopolitica, creando una doppia pressione verso l’elettrificazione dei trasporti. L’Unione Europea ha deciso di vietare la vendita di nuove auto a motore termico dal 2035. I grandi costruttori — Volkswagen, Stellantis, GM, Ford — hanno annunciato piani di investimento miliardari nell’elettrico.

La guerra in Ucraina del 2022, con le sue conseguenze sull’approvvigionamento energetico europeo, ha ulteriormente accelerato questa transizione: la dipendenza dai combustibili fossili — e dalla volatilità dei mercati che li governano — è diventata insostenibile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello della sicurezza nazionale.

La storia dell’automotive è, in buona parte, una storia di adattamento forzato. Ogni volta che il Medio Oriente ha tremato, ogni volta che il prezzo del petrolio è esploso, l’industria ha dovuto reinventarsi. A volte con riluttanza, a volte con genialità, sempre sotto la pressione di forze che andavano ben oltre i confini delle sale di progettazione di Detroit, Torino o Tokyo.

Quel che è certo è che la dipendenza dal petrolio ha reso l’automotive un settore geopolitico a tutti gli effetti: vulnerabile alle guerre, sensibile agli embarghi, esposto alle decisioni di governi e cartelli lontani migliaia di chilometri dagli stabilimenti produttivi. La transizione elettrica è, tra le altre cose, il tentativo più ambizioso di spezzare questo legame antico e pericoloso — di restituire all’industria automobilistica un futuro che non dipenda dall’esito delle prossime crisi nel deserto.