Il cielo di Caracas si tinge di rosso dopo il terremoto: nuovo pericolo per la popolazione venezuelana?

Dopo il terremoto che ha colpito Caracas, in Venezuela è tornata la preoccupazione alla vista di un insolito cielo rosso. Video diventati virali sui social hanno mostrato un tramonto particolarmente intenso, suscitando allarme e ipotesi di un possibile legame con l’attività sismica recente. A chiarire la situazione sono intervenuti gli esperti, spiegando l’origine del fenomeno e rassicurando una popolazione già provata da una delle scosse più forti degli ultimi cento anni.

Il cielo rosso dopo il terremoto: allarme e ipotesi

Negli ultimi giorni, il Venezuela sta vivendo una situazione difficile dopo il terremoto che ha colpito Caracas. Il 24 giugno, due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 – separate da appena 39 secondi – hanno provocato gravi danni in città e sono state le più forti degli ultimi 125 anni. Si contano quasi 2.000 morti e oltre 10.000 feriti, con un bilancio che tragicamente continua ad aumentare.

Durante le operazioni di soccorso del 30 giugno, il cielo si è improvvisamente tinto di rosso. Un fenomeno insolito che ha allarmato la popolazione venezuelana. I video del cielo rossastro sono diventati rapidamente virali, alimentando ipotesi e preoccupazioni. In molti hanno pensato a un possibile collegamento con i terremoti, dato che il fenomeno si è verificato pochi giorni dopo le scosse.

Foto: @hchtv via Instagram

La spiegazione degli esperti: un fenomeno atmosferico

Gli esperti hanno chiarito fin da subito che si tratta di un fenomeno puramente atmosferico e non correlato all’attività sismica. Il meteorologo Rubén Capote ha pubblicato un video su Facebook spiegando nel dettaglio l’origine del fenomeno, noto come dispersione di Rayleigh. Secondo lo scienziato, al tramonto la luce solare percorre uno strato più spesso di atmosfera prima di raggiungere l’osservatore. In questo percorso, i colori a lunghezza d’onda corta come blu e viola si disperdono più facilmente, mentre quelli a lunghezza d’onda lunga, come rosso e arancione, arrivano con maggiore intensità, dando origine al caratteristico cielo rosso.

Anche il meteorologo José Miguel Viñas, consulente dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, è intervenuto sul fenomeno. Sul suo sito web Divulga Meteo, sottolinea come i colori rosso e arancione risultano più intensi al tramonto rispetto all’alba, “a causa della maggiore presenza di particelle sospese nell’aria nel pomeriggio”.

Secondo gli esperti, quanto osservato in Venezuela non è un evento raro. Tuttavia, alcuni fattori potrebbero averne aumentato l’intensità, come l’arrivo di polvere del Sahara nei Caraibi e la presenza di umidità e nubi. Anche la polvere nell’aria dovuta ai numerosi crolli seguiti al terremoto potrebbe aver contribuito a rendere il cielo ancora più rosso e visivamente impattante.

Gli esperti rassicurano: non c’è alcun legame con l’attività sismica e non si tratta di un fenomeno pericoloso. In un momento già critico per la popolazione venezuelana, la spiegazione scientifica rappresenta almeno un piccolo segnale di sollievo.