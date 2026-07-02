Il cielo di Caracas si tinge di rosso dopo il terremoto: nuovo pericolo per la popolazione venezuelana?
Micaela Filippi
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Il cielo di Caracas si tinge di rosso dopo il terremoto: nuovo pericolo per la popolazione venezuelana?

Il cielo di Caracas si tinge di rosso dopo il terremoto: nuovo pericolo per la popolazione venezuelana?

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Attualità - 2 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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