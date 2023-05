Una nuova posizione di dottorato in Law and Business presso la LUISS Guido Carli, con una borsa di studio è ora disponibile per coloro che sono interessati al trasferimento tecnologico per lo sviluppo sostenibile. La posizione dura 3 anni ed è finanziata da Regione Lazio e G2R. La deadline per la presentazione delle domande è fissata al 29 maggio 2023.

L’innovazione delle imprese è attualmente il fattore fondamentale per avviare una trasformazione delle relazioni economiche che sia adeguato alle nuove dimensioni del mercato globale: l’impresa capace di produrre innovazione possiede competenze strategiche superiori rispetto ai propri competitor

L’effetto materiale dell’innovazione si realizza in una prima fase mediante la ricerca e lo sviluppo che costituiscono il nucleo del valore futuro dell’attività d’impresa. In quest’ottica, la ricerca diviene la colonna fondante del processo industriale del mercato globale nell’epoca dell’Industria 4.0. Il trasferimento di queste tecnologie e conoscenze diviene poi l’elemento che ne permette la diffusione all’interno di processi, prodotti e servizi che hanno un impatto sulla società. Nonostante l’indiscussa importanza a livello scientifico della nozione di ricerca, a mancare, sul piano del diritto interno, è una definizione legislativa specifica e puntuale di tale concetto.

Il progetto di dottorato di ricerca ha l’intenzione di porre in connessione gli obiettivi di sostenibilità ed economia circolare con il processo di trasferimento tecnologico tra gli attori riconosciuti dal Manuale di Frascati come realizzatori di attività di R&S, in relazione alla fruizione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo. Il progetto di ricerca, inoltre, ambisce ad approfondire da un punto di vista altamente scientifico i concetti di “innovazione”, “ricerca” e il rapporto tra scienza e tecnologia, intesi come le basi del processo di un trasferimento tecnologico che sia orientato alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile nei contesti urbani, prendendo come punto di partenza l’analisi e lo studio critico sia del Manuale di Oslo che del Manuale di Frascati.

L’obiettivo per il ricercatore è quello di replicare i risultati ottenuti in nuovi progetti e nei confronti di nuovi partner pubblici e privati, affinché i benchmark di sostenibilità sociale, economica e ambientale vengano raggiunti.

Il programma del percorso di dottorato prevede il coinvolgimento del dottorando in attività di ricerca e formazione presso l’Università Luiss Guido Carli, frequentando in base alla suddivisione del calendario accademico e lezioni multisettoriali da parte di docenti di ampio spessore e competenza.

Nel corso del periodo di attività, incentrato principalmente sullo studio e ricerca sul campo, presso G2R S.r.l, società di consulenza regenerative first, il tutor affiancherà il/la dottorando/a, supportandolo nell’attività di ricerca e nella rendicontazione dei dati per la stesura della tesi. L’attività di ricerca applicata all’estero si svolgerà presso l’hub di Londra.