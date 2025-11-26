Cos’è il land grabbing? Il dramma silenzioso della terra contesa

In alcune parti del mondo, l’alba arriva accompagnata da un rumore sempre più familiare: quello dei motori dei bulldozer. Per molte comunità rurali, quel suono significa solo una cosa: la loro terra non è più loro. Non c’è stato un giudice, non c’è stata una consultazione pubblica. Solo un contratto firmato altrove, tra chi possiede il potere e chi lo cerca. È qui che nasce il land grabbing, l’accaparramento delle terre, una delle trasformazioni più profonde e silenziose del nostro tempo.



Il termine può sembrare tecnico, quasi neutro. Ma racconta un fenomeno umano prima ancora che economico.



A partire dalla crisi alimentare del 2007-2008, il valore della terra agricola è cresciuto a tal punto da innescare una corsa globale: governi senza superfici coltivabili, grandi multinazionali, fondi speculativi hanno iniziato a investire in terreni altrui. L’obiettivo? Garantirsi cibo, materie prime, biocarburanti. E soprattutto sicurezza, in un mondo dove clima e geopolitica rendono le risorse sempre più instabili.

I paesi più bersagliati sono quelli con istituzioni fragili e terre fertilissime: Etiopia, Mozambico, Camerun, Cambogia, Laos, Argentina. Luoghi dove la terra è allo stesso tempo ricchezza, identità e sopravvivenza.

Gli strumenti del land grabbing sono contratti di affitto pluridecennali, concessioni, vendite di interi territori.



Spesso le trattative si svolgono in capitali lontane migliaia di chilometri dai campi che verranno trasformati. E quasi sempre senza consultare le comunità che li abitano.



È la distanza, geografica, politica, umana, a generare la frattura più profonda. Nei dossier ufficiali, i terreni risultano “incolti”. Ma basta camminarci dentro per capire che sono tutt’altro che vuoti: campi coltivati a rotazione, pascoli comunitari, alberi da frutto piantati da generazioni. Spazi che non rientrano nelle mappe catastali, ma che definiscono la vita delle persone.



Gli investitori, quando arrivano, promettono posti di lavoro e modernizzazione. A volte i progetti portano qualche beneficio, ma spesso si traducono in salari minimi, coltivazioni destinate all’esportazione e un paesaggio che, in pochi mesi, cambia volto per sempre.



Le conseguenze per le comunità locali raramente entrano nei bilanci economici, ma segnano la carne viva delle società rurali.



Chi perde la terra perde anche tutto il resto: la possibilità di coltivare, la propria autonomia alimentare, i propri riti, il senso di continuità con gli antenati. Molte famiglie sfollate finiscono nelle periferie delle città, dove il futuro appare più incerto della siccità che, spesso, avevano imparato ad affrontare con metodi tradizionali.



Gli scontri non mancano. In varie regioni sono stati documentati episodi di intimidazioni, arresti arbitrari e violenze contro chi si oppone agli espropri. La terra, da risorsa condivisa, diventa così frontiera di conflitto.



Il land grabbing non colpisce solo chi la terra la abita: colpisce anche la terra stessa.



Le grandi monocolture industriali prevedono irrigazione intensiva, pesticidi, deforestazioni mirate. E così, mentre si parla di “sviluppo”, spesso si assiste alla perdita di biodiversità, all’inquinamento delle falde, all’erosione dei suoli.



Un paradosso evidente: le terre più fertili rischiano di diventare improduttive proprio a causa di chi ha ottenuto il controllo per sfruttarle al massimo rendimento. Negli ultimi anni, istituzioni internazionali come la FAO hanno iniziato a chiedere maggiore trasparenza, partecipazione e responsabilità nelle acquisizioni di terra. Alcuni paesi stanno riformando i loro sistemi fondiari, cercando di dare voce alle comunità che finora sono state ignorate.



Ma la domanda resta: sarà sufficiente? La pressione globale sulla terra continua a crescere, e il valore dei terreni agricoli è destinato ad aumentare. Senza regole precise e meccanismi vincolanti, la tentazione di accelerare accordi opachi rimane forte.



Il land grabbing non è solo un fatto lontano, confinato nei margini del mondo. Parlare di accaparramento delle terre significa interrogarsi sulla filiera del cibo che arriva nei nostri supermercati, sulle logiche economiche che guidano le scelte dei paesi ricchi, sulla fragilità del legame tra risorse naturali e diritti umani.



Dietro ogni appezzamento di terra strappato c’è una storia che rischia di sparire. E forse, la domanda più urgente è proprio questa: quanto vale davvero un pezzo di terra, quando a perderlo è chi non ha altro?