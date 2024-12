“La vita segreta degli elementi”, 52 elementi chimici con una storia da raccontare è il libro ideato da Kathryn Harkup e edito per la casa editrice Utet. La maggior parte di noi ha visto una tavola periodica almeno una volta nella vita. Classico ricordo dei banchi di scuola dei famosi libri di scienze. Una tavola per comprendere di cosa e come è costituita la vita. Ogni elemento è un individuo con personalità e caratteristiche proprie.

Il libro, con una grafica e delle immagini assolutamente innovative, presenta i diversi elementi con annessa una storia da raccontare. Caratteristiche scientifiche che rendono speciale ognuno degli elementi e scoperte sorprendenti. “Tutte insieme, queste storie, formano una raccolta eclittica in cui gli aneddoti storici si mescolano le ipotesi della scienza del futuro. Benvenuti nella Vita segreta degli elementi, la famiglia vi aspetta a braccia aperte.”

Dal piombo all’europio

Sono in molti a sostenere che tra le cause del crollo dell’impero romano ci sia il piombo: onnipresente tra vini e acquedotti, l’elemento traditore avvelenò lentamente i nostri antenati. È una teoria dibattuta, ma non ci sono dubbi sul fatto che gli elementi chimici influenzino il nostro mondo molto più di quanto pensiamo. Al tungsteno, e alla sua ostinatezza, si devono le prime lampadine che illuminarono le case vittoriane. Il carattere ambivalente del cloro è stato la causa di numerose morti in guerra come di altrettante guarigioni, ed è grazie all’affabilità dello stagno se nel Quattrocento si sviluppò la stampa. E per le banconote degli euro, be’, il merito non può essere che dell’europio.

Dietro a un aspetto rigoroso, la tavola periodica nasconde un mondo alquanto movimentato, affollato di vicende strabilianti e intricate relazioni, tra fiammate, esplosioni e mirabolanti passaggi di stato. Più impari a conoscerli, più ti accorgi che ogni elemento possiede un suo carattere: come in una grande famiglia, ci sono lo svitato e il piantagrane, la vecchia diva e l’ultimo arrivato, il tranquillone e il pollice verde, la coppia di inseparabili e i due che è meglio tenere lontani. Kathryn Harkup raccoglie le “vite” uniche di 52 elementi, muovendosi tra aneddoti storici e particolari scientifici con umorismo e chiarezza.

Utet e come rinnova la grafica

Novità per la casa editrice Utet, che presenta un nuovo progetto grafico che riguarda tutta la linea editoriale delle novità. Nel nuovo corso della casa editrice (ora nel Gruppo Mondadori) “tutte le copertine hanno una font originale in comune, titolo e sottotitolo in maiuscolo e una revisione del logo e del marchio. All’interno di questi vincoli le copertine manterranno varietà di formato, di iconografia e composizione della copertina”.

Mattia de Bernardis, direttore editoriale di Utet, sottolinea: “(…) Dopo più di 300 novità, abbiamo sentito la necessità di rendere la nostra proposta più riconoscibile, le nostre novità più visibilmente connesse, i singoli volumi più chiaramente parte di una linea. Abbiamo lavorato con lo studio grafico che da sempre ci segue, e siamo orgogliosi di inaugurare la nostra nuova ‘faccia’: senza sacrificare flessibilità e impatto, le copertine Utet comunicano oggi in modo coordinato la convinzione della casa editrice di offrire una saggistica intelligente e moderna, in grado di fornire idee sofisticate ma anche storie curiose e punti di vista originali sul mondo”.