É stato un momento di festa con tanto di tappeto rosso la presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Manzoni, ricca e sorprendente.

Il Teatro Manzoni si fa in quattro per voi: da qualche anno ormai la programmazione ruota attorno a quattro cartelloni tematici.

C’è la Prosa, caratterizzata da spettacoli di drammaturgia contemporanea e classica amati dal pubblico non solo per cast di attori di livello ma anche per gli allestimenti scenografici.

Si comincia con un omaggio al genio di Neil Simon, l’autore moderno più rappresentato nel mondo: Plaza Suite con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Saranno tre diverse coppie alle prese con le vicende esilaranti di altrettanti episodi, tutti ambientati in una suite dell’hotel Plaza di New York. A seguire I ragazzi irresistibili con due colonne del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli e la regia di Massimo Popolizio.

Torna Vincenzo Salemme con Natale in casa Cupiello. Magnifica presenza, di Ferzan Ozpetek è l’adattamento teatrale di uno dei suoi maggiori successi cinematografici. Una commedia tra illusione e realtà, amore e cinismo, cinema, teatro. Il cast di attori è magnetico: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli.

Si festeggia il nuovo anno con Tootsie, tratto dal film cult del 1982 con Dustin Hoffman. É il primo musical che il Manzoni presenta per venire incontro ai desiderata del suo affezionato pubblico.

Massimo Romeo Piparo, lo ha riadattato appositamente per il palco del Manzoni. La sua musica travolgente accompagna i protagonisti Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti,

Ugo Dighero porterà il suo Avaro (Molière) declinato alla genovese, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, ci faranno ridere con Ti sposo ma non troppo. Segue la ripresa dello spettacolo Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro e Bruno Stori una favola moderna diretta da Carlo Sciaccaluga. Alessio Boni con Iliade, il gioco degli dei, torna indietro, anzi indietrissimo nel tempo per incontrare gli dei dell’Olimpo, oggi divenuti oligarchi, signori delle guerre, padroni come allora della terra.

E ancora Carlo Buccirosso con la sua ultima rocambolesca e divertentissima commedia Il vedovo allegro, Francesca Chillemi protagonista de Il giocattolaio, Vicini di casa del catalano Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Si continua con Il viaggio del papà di e con Maurizio Casagrande e Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch

La rassegna Ridere alla Grande, dedicata alla comicità, attraversa l’Italia tutta, portando i comici di tutta la penisola.

Paolo Camilli, Chiara Anicito, il duo Pino e gli anticorpi, l’eclettico Maurizio Lastrico. Nell’anno nuovo troveremo Marta e Gianluca, i PanPers e Paolo Cevoli con Figli di Troia in cui ci racconterà in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea. Raul Cremona, stavolta in veste di cabarettista, ci propone il suo one-man show Bravissssssimo! mentre Giuseppe Giacobazzi ci inviterà a cena alla sua Osteria Giacobazzi. E ancora Teo Mammucari, Daniele Gattano, Giorgia Fumo e Herbert Ballerina con i suoi esilaranti nonsense.

Come un magnifico cappello da prestigiatore, la rassegna Extra offre al pubblico del Manzoni tante sorprese: dal filosofo Galimberti, al giornalista Federico Buffa, allo psichiatra Antonio Tamburello.

Per i giovanissimi arriva Edoardo Prati, col suo Cantami d’Amore. E ancora Sgarbi, Sylos Labini, Giuseppe Cruciani. Attesissimi Drusilla Foer e il Festival della Magia.

Novità assoluta invece la rassegna musicale Note d’autore: grande musica insieme a talk, ricordi e omaggi a grandissimi artisti insieme a Irene Grandi, Alice, Ron, Filippo Graziani e Rita Pavone.

Il Teatro Manzoni da anni ormai offre a bambini dai 4 ai 12 anni e famiglie, divertimento, coinvolgimento, interazione.

Sono 15 gli appuntamenti del sabato pomeriggio dalle 15 alle 17,30, organizzati da Un teatro da favola, La Casa delle Storie, e Fondazione Aida che porterà l’orsetto Grisù, un vero musical per il giovane pubblico.