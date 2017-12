La Juve morde, l’Inter si accontenta. Il derby d’Italia finisce senza reti.

Il pareggio all’Allianz Stadium tra Juve ed Inter certamente accontenta più i nerazzurri che i bianconeri, anche perchè la squadra di Spalletti rimane finora l’unica squadra imbattuta del campionato. Potrebbe a questo punto, sorridere il Napoli che, in caso di vittoria contro la Fiorentina, potrà così riprendersi il primo posto perso una settimana fa in seguito alla sconfitta contro la squadra di Allegri.

Assedio Juve Match subito vibrante. La Juve parte in quarta ed assedia l’Inter, che si difende con ordine. Le occasioni più ghiotte sono capitate a Mandzukic che prima ha impegnato Handanovic in una respinta prodigiosa e dopo pochi minuti con un colpo di testa ha indirizzato il pallone verso la rete, respinto quasi sulla linea da Miranda. Nel finale del primo tempo sempre il croato è andato vicino al gol,con un colpo di testa che ha colpito la traversa.

Inter attenta Nella ripresa, ancora dominio Juve. Molto pericoloso, quasi incontenibile Cuadrado che con la sua velocità ha vivacizzato la manovra juventina. Higuain, invece, non ha mai trovato il guizzo vincente, nemmeno quando Allegri ha inserito Dybala per dare più incisività in attacco. L’ Inter poche volte ha tirato verso la porta bianconera. Al 56 Icardi prova il sinistro, ma Chiellini fa buona guardia. Poi è la volta di Perisic che tenta il tiro, ma Mandzukic, ci mette il corpo e respinge. Nel finale, ci prova Brozovic, ma il pallone sfiora il palo.

Cuadrado e Mandzukic Sono stati i giocatori più pericolosi della Juve. Il primo non ha mai smesso di correre e dare vivacità alla manovra juventina. Il secondo ha provato più volte a sfondare, ma anche, in alcune circostanze, a ripiegare e dare una mano ai compagni nel finale di partita.

Candreva Questa volta non brilla e si vede, anche perchè i cross ad Icardi non sono arrivati.

Juventus – Inter 0 – 0

Juventus: Szczesny, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah, Khedira,( 75′ Dybala) Pjanic, (85′ Bentacur) Matuidi, Cuadrado, Higuain, Mandzukic. All: Allegri

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar,Miranda, Santon, (63′ Dalbert) Vecino, Borja Valero, Candreva,( 69′ Gagliardini) Brozovic, Perisic, Icardi.( 85′ Eder) All: Spalletti

Arbitro: Valeri

Note: Spettatori: 41.418 Ammoniti: Banatia, Higuain, D’Ambrosio, Santon, Vecino, Brozovic, Peris