La Democrazia: dalle poleis greche alle Repubbliche Moderne

La democrazia — dal greco dēmos (popolo) e kratos (potere, governo) — nacque in uno degli ambienti più straordinari della storia umana: le città-stato della Grecia antica, le poleis, piccole comunità autonome che fiorirono tra l’VIII e il IV secolo a.C. Prima di diventare il modello ispiratore di ogni successiva esperienza democratica, essa fu un esperimento concreto, radicato in una concezione precisa del cittadino e della vita collettiva.

Atene e la democrazia diretta

Il caso più celebre e sistematico di democrazia antica fu quello di Atene. Le riforme di Solone (594 a.C.) avviarono il processo, attenuando il potere dell’aristocrazia e aprendo le magistrature anche alle classi meno abbienti. Fu però Clistene (508–507 a.C.) a dare alla democrazia ateniese la sua forma compiuta, riorganizzando le tribù su base territoriale anziché genealogica, così da spezzare i vecchi legami clientelari e favorire una partecipazione più ampia. Il processo giunse alla sua maturità con le riforme di Efialte e, soprattutto, sotto Pericle (461–429 a.C.), che introdusse il misthos — un compenso in denaro per chi esercitava cariche pubbliche — rendendo accessibile la partecipazione politica anche ai cittadini più poveri.

Il cuore della democrazia ateniese era l’Ecclesia (ἐκκλησία), l’assemblea popolare in cui ogni cittadino maschio adulto e libero poteva parlare e votare le leggi. Si riuniva fino a quaranta volte l’anno sulla collina della Pnice e poteva contare sulla presenza di migliaia di partecipanti. Ad essa si affiancava la Boulē (βουλή), il Consiglio dei Cinquecento, scelto per sorteggio tra i cittadini delle diverse tribù, con il compito di preparare l’agenda dell’assemblea e sovraintendere all’amministrazione quotidiana. I magistrati, i giudici dei grandi tribunali popolari (dikastēria), erano anch’essi in gran parte sorteggiati: il sorteggio — la klērōsis — era considerato il metodo più genuinamente democratico, perché garantiva l’uguaglianza davanti alla carica pubblica (isonomia) e impediva che il potere si concentrasse nelle mani di chi aveva più risorse per farsi eleggere.

Sarebbe però un errore leggere questa democrazia con gli occhi del presente. La partecipazione era radicalmente esclusiva: ne erano escluse le donne, gli schiavi — che costituivano una parte rilevante della popolazione — e i meteci, ovvero gli stranieri residenti. Si stima che i cittadini con pieni diritti politici fossero a malapena il 10–15% degli abitanti dell’Attica. La democrazia greca era, in altri termini, il governo di una minoranza privilegiata che si autodefiniva “popolo”.

Essa era inoltre una democrazia diretta: i cittadini non delegavano il potere a rappresentanti eletti, ma lo esercitavano in prima persona. Questo modello era possibile solo nelle dimensioni ridotte della polis, dove ci si poteva riunire fisicamente in uno spazio comune. I Greci stessi erano consapevoli che esso era impraticabile su larga scala: Aristotele, nella Politica, osservava che una città troppo grande non poteva essere governata democraticamente, perché il banditore non avrebbe avuto voce abbastanza forte da farsi sentire da tutti.

La democrazia ateniese fu tanto un’istituzione quanto un problema filosofico. Platone, segnato dalla condanna a morte di Socrate per mano del demos, ne fu un critico acuto e implacabile: nella Repubblica la considerava una forma di governo degenerata, in cui la libertà illimitata genera caos e prepara il terreno alla tirannide. Aristotele, più empirico del suo maestro, aveva un giudizio più sfumato: classificava la democrazia tra le forme “deviate” di governo (al pari dell’oligarchia e della tirannide), ma riconosceva che poteva approssimarsi alla politeia — il governo misto, la costituzione moderata — se temperata da elementi oligarchici. Tucidide, nel celebre Discorso funebre di Pericle, offre invece la difesa più alta della democrazia ateniese: una città in cui la legge è uguale per tutti, in cui il merito conta più della nascita, e in cui la partecipazione alla vita pubblica è il segno di una piena umanità.

Il Lungo Silenzio e la Riscoperta: Dal Medioevo all’Età Moderna

Dopo la crisi delle poleis e la conquista macedone, la democrazia diretta di stampo greco scomparve come forma di governo effettiva. Roma sviluppò una propria tradizione repubblicana — con il Senato, i consoli, le assemblee popolari — ma si trattava di un sistema in cui il peso dell’aristocrazia era strutturalmente garantito. Con il crollo dell’Impero Romano d’Occidente e l’affermarsi del feudalesimo medievale, la sovranità tornò a concentrarsi nelle mani di re, imperatori e signori locali, legittimati dalla tradizione e dalla teologia cristiana.

Eppure, la tradizione politica non scomparve: sopravvisse, frammentata, nelle istituzioni comunali medievali, nelle città mercantili del nord Italia, nelle assemblee cetuali (parlamenti, diete, stati generali) che in molti regni europei obbligavano il sovrano a consultarsi con i rappresentanti dei ceti privilegiati. Fu soprattutto con l’Umanesimo e poi con il giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII che i fondamenti teorici di una nuova democrazia cominciarono a essere elaborati: John Locke affermò che il potere politico deriva dal consenso dei governati e che i cittadini hanno il diritto di resistere a un governo tirannico; Jean-Jacques Rousseau elaborò il concetto di volontà generale come fondamento della legittimità politica; Montesquieu teorizzò la separazione dei poteri come garanzia contro il dispotismo.

La Democrazia Moderna: La Rivoluzione Francese e la Repubblica

Il 1789 è una delle date-cardine della storia mondiale. La Francia era una monarchia assoluta in crisi: le finanze dello Stato erano disastrate, le disuguaglianze tra i tre stati (clero, nobiltà, Terzo Stato) erano intollerabili, e le idee illuministe avevano diffuso tra l’élite colta la convinzione che la sovranità appartenesse alla nazione, non al re. La convocazione degli Stati Generali (maggio 1789) aprì una crisi politica che si trasformò in rivoluzione: il Terzo Stato si autoproclamò Assemblea Nazionale, poi Assemblea costituente, rivendicando il diritto di darsi una costituzione.

Il documento fondativo della democrazia moderna francese è la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, approvata il 26 agosto 1789. Nel suo articolo terzo proclama il principio rivoluzionario per eccellenza: «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa». Non più la grazia divina o la tradizione dinastica, ma la nazione come fonte di ogni legittimità politica. La dichiarazione sanciva inoltre la libertà di opinione, di stampa e di culto, l’uguaglianza davanti alla legge, la presunzione di innocenza e il diritto di proprietà.

I modelli repubblicani della Rivoluzione

La Rivoluzione non produsse un unico modello democratico, ma una sequenza di regimi in rapida successione che rifletterono le contraddizioni interne del movimento rivoluzionario. La Costituzione del 1791 istituì una monarchia costituzionale con suffragio censitario, escludendo dalla partecipazione politica i “cittadini passivi” (privi di un reddito minimo). La radicalizzazione rivoluzionaria portò alla Prima Repubblica (1792) e alla Costituzione giacobina del 1793, che proclamava il suffragio universale maschile e la sovranità popolare diretta — ma rimase in gran parte inapplicata, soffocata dal Terrore. Con il Termidoro e poi il Direttorio si tornò a sistemi più moderati e censitari.

La Quinta Repubblica: la democrazia francese contemporanea

Dopo le vicissitudini del XIX secolo — il Primo e il Secondo Impero, tre diverse Repubbliche — la Francia ha trovato il suo assetto definitivo nella Quinta Repubblica, fondata nel 1958 su disegno del generale Charles de Gaulle. Essa rappresenta un modello originale di democrazia, spesso definito semipresidenziale: il potere esecutivo è diviso tra un Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo con mandato di cinque anni e dotato di ampi poteri (nomina il Primo Ministro, presiede il Consiglio dei Ministri, può sciogliere l’Assemblea Nazionale, dispone in via esclusiva delle forze nucleari), e un Primo Ministro responsabile davanti al Parlamento.

Il Parlamento è bicamerale: l’Assemblea Nazionale, eletta direttamente con sistema maggioritario a doppio turno, e il Senato, eletto da un collegio di grandi elettori. La coesistenza tra un presidente di un orientamento politico e un governo di segno opposto — la cosiddetta cohabitation — ha messo alla prova più volte il sistema, dimostrando la sua elasticità istituzionale. La Francia è, nella sua struttura, uno Stato unitario fortemente centralizzato, pur con processi di decentramento introdotti progressivamente dalla legge Defferre (1982) in poi.

Il Consiglio Costituzionale, istituito dalla Costituzione del 1958, esercita il controllo di costituzionalità delle leggi, seppure con modalità diverse da quelle dei tribunali costituzionali di altri paesi: esso opera in via preventiva (prima che la legge entri in vigore) e, dal 2010, anche su questione prioritaria di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio. Questa architettura istituzionale mira a coniugare la stabilità governativa — il vizio cronico delle Terza e Quarta Repubblica — con la legittimità democratica del suffragio popolare.

La Democrazia Americana: Federalismo e Costituzionalismo

Quasi contemporaneamente alla crisi francese, ma con esiti istituzionali più stabili, le tredici colonie britanniche del Nord America diedero vita a un esperimento politico di straordinaria durevolezza. La Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, redatta principalmente da Thomas Jefferson, affermava che tutti gli uomini sono stati creati uguali e dotati di diritti inalienabili — alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità — e che i governi derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Era la traduzione politica del giusnaturalismo lockiano in un atto di fondazione statale.

Ma il testo decisivo per la struttura della democrazia americana è la Costituzione federale del 1787, tuttora in vigore — la più antica costituzione scritta ancora applicata al mondo. I suoi redattori — James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e gli altri Founding Fathers — erano uomini di cultura politica elevata, profondamente influenzati da Montesquieu, Locke e dalla storia romana, ma anche pragmatici e diffidenti verso ogni forma di potere concentrato. Il loro obiettivo non era la democrazia diretta — che temevano si potesse trasformare in “tirannia della maggioranza” — ma una repubblica rappresentativa fondata su pesi e contrappesi.

I principi strutturali: separazione dei poteri e federalismo

La Costituzione americana si regge su due pilastri fondamentali. Il primo è la **separazione dei poteri** tra tre rami del governo federale, ciascuno dotato di strumenti per limitare gli altri:

il potere legislativo è affidato al Congresso, composto dalla Camera dei Rappresentanti (435 membri, eletti ogni due anni in proporzione alla popolazione degli Stati) e dal Senato (100 membri, due per ciascuno dei cinquanta Stati, eletti per sei anni con rinnovo per terzi ogni biennio). Il Congresso approva le leggi, delibera il bilancio federale e dichiara la guerra.

Il potere esecutivo spetta al Presidente degli Stati Uniti, eletto ogni quattro anni attraverso il peculiare meccanismo del Collegio Elettorale — un sistema che traduce i voti popolari dei singoli Stati in grandi elettori su base maggioritaria, e che può produrre (come è accaduto nel 2000 e nel 2016) un presidente eletto senza la maggioranza del voto popolare nazionale. Il Presidente è capo del governo, comandante in capo delle forze armate, e nomina i giudici federali con l’approvazione del Senato.

Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema (nove giudici nominati a vita dal Presidente con conferma del Senato) e dall’intero sistema giudiziario federale. La Corte Suprema ha il potere di dichiarare incostituzionali le leggi del Congresso e gli atti presidenziali — potere non esplicitamente previsto dalla Costituzione, ma affermato per via giudiziaria dalla storica sentenza Marbury v. Madison (1803), sotto il Chief Justice John Marshall.

Il secondo pilastro è il federalismo: gli Stati Uniti non sono uno Stato unitario, ma una federazione di cinquanta stati sovrani che hanno ceduto al governo federale competenze specifiche (politica estera, difesa, commercio interstatale, moneta), mantenendo ampia autonomia in materia di diritto civile e penale, istruzione, salute pubblica e molti altri settori. Il Decimo Emendamento sancisce che i poteri non delegati al governo federale appartengono agli Stati o al popolo.

Il Bill of Rights e il sistema delle garanzie individuali

Approvati nel 1791 come prime dieci modifiche alla Costituzione, i Bill of Rights codificarono le garanzie fondamentali dei cittadini contro il potere statale: la libertà di parola, di stampa e di religione (Primo Emendamento), il diritto di portare armi (Secondo), la protezione dalle perquisizioni e sequestri arbitrari (Quarto), il diritto al giusto processo e il divieto di doppio giudizio (Quinto), il diritto a un processo rapido davanti a una giuria (Sesto), il divieto di pene crudeli e insolite (Ottavo). Successive modifiche hanno esteso il suffragio agli afroamericani (Quindicesimo, 1870), alle donne (Diciannovesimo, 1920) e ai diciottenni (Ventiseiesimo, 1971).

La democrazia americana oggi: tensioni e resilienza

La democrazia americana del XXI secolo appare un sistema sottoposto a tensioni profonde: la polarizzazione partitica ha reso il compromesso legislativo sempre più difficile; il finanziamento privato delle campagne elettorali — tutelato dalla Corte Suprema come forma di libera espressione (sentenza Citizens United, 2010) — solleva interrogativi sulla reale uguaglianza politica; la struttura del Collegio Elettorale e la rappresentanza uguale degli Stati al Senato producono distorsioni significative rispetto al principio “un cittadino, un voto”. Eppure il sistema ha mostrato anche una notevole capacità di resilienza: il pacifico trasferimento del potere, le garanzie costituzionali, l’indipendenza del potere giudiziario e la vitalità della società civile rimangono i cardini di una democrazia che, nonostante le crisi, continua a funzionare come sistema di governo fondato sul diritto.

La democrazia greca pose queste domande con acutezza straordinaria, ma le rispose entro i limiti ristretti di una comunità di cittadini maschi e liberi. Le rivoluzioni americana e francese universalizzarono il principio — tutti gli uomini sono uguali — pur tradendolo parzialmente nella pratica (schiavitù negli Stati Uniti, esclusione delle donne in entrambi i paesi per decenni). Le democrazie contemporanee hanno progressivamente esteso il suffragio e rafforzato le tutele dei diritti, senza tuttavia risolvere la tensione strutturale tra uguaglianza formale e disuguaglianza sostanziale.

In questo senso, la democrazia non è mai un risultato acquisito ma un progetto in permanente costruzione: un sistema di governo che, più di ogni altro, pretende di giustificarsi di fronte a coloro che governa, e che porta in sé, come fondamento, il riconoscimento che ogni risposta provvisoria può essere messa di nuovo in discussione.

“La democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre forme che si sono sperimentate finora.”

Winston Churchill, discorso alla Camera dei Comuni, 11 novembre 1947