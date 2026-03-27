Il ritorno del moschettiere: scoperti i resti di D’Artagnan?

Una scoperta archeologica inaspettata potrebbe riscrivere la storia di uno dei personaggi più iconici della Francia. Nei pressi di Maastricht, durante alcuni lavori di manutenzione in una chiesa del villaggio di Wolder, il crollo improvviso di una porzione del pavimento ha portato alla luce uno scheletro sepolto sotto l’altare maggiore. Accanto ai resti, un proiettile di moschetto deformato e una moneta francese: dettagli che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli studiosi.

Secondo una prima, suggestiva ipotesi, quei resti potrebbero appartenere a Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, il celebre moschettiere realmente esistito e divenuto immortale grazie alla letteratura. Una teoria che, se confermata, risolverebbe uno dei più affascinanti enigmi della storia francese.

D’Artagnan nacque tra il 1611 e il 1615 in Guascogna, nel sud-ovest della Francia. Di modesta nobiltà, lasciò presto la sua terra per cercare fortuna a Parigi, dove entrò al servizio di Luigi XIII di Francia e, successivamente, divenne uno degli uomini più fidati di Luigi XIV di Francia. Abile soldato e uomo di fiducia della corona, partecipò a missioni delicate e operazioni segrete, tra cui il celebre arresto del potente ministro Nicolas Fouquet nel 1661. La sua carriera lo portò ai vertici del corpo dei Moschettieri della Guardia, rendendolo una figura centrale nella macchina militare e politica francese del tempo.

La sua morte avvenne il 25 giugno 1673, durante l’Assedio di Maastricht, probabilmente a causa di un colpo di moschetto. Da quel momento, però, il suo corpo scomparve dalla storia. Non esiste, infatti, alcun registro ufficiale della sua sepoltura. Le cronache dell’epoca sono lacunose e frammentarie, e per secoli gli storici hanno potuto solo avanzare ipotesi. Tra queste, quella della storica francese Odile Bordaz, che suggerì come D’Artagnan potesse essere stato sepolto rapidamente nei pressi del campo militare francese, secondo le consuetudini delle sepolture in tempo di guerra. È proprio questa teoria che oggi torna d’attualità. La chiesa di Wolder, dove è avvenuto il ritrovamento, si trova infatti in un’area compatibile con l’antico accampamento francese durante l’assedio.

A rendere il caso ancora più intrigante è la posizione del corpo: secondo quanto riportato dalle prime testimonianze, lo scheletro sarebbe stato sepolto sotto l’altare, un luogo tradizionalmente riservato a figure di alto rango.

Attualmente, i resti sono stati trasferiti in un centro di ricerca archeologica per analisi approfondite. Un team internazionale starebbe conducendo esami antropologici e genetici, nel tentativo di stabilire età, provenienza e compatibilità con la figura storica di D’Artagnan. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche un confronto del DNA con quello di presunti discendenti della famiglia de Batz, anche se, come sottolineano diversi esperti, l’assenza di campioni certi rende l’operazione estremamente complessa. Molti storici invitano alla cautela. La mancanza di prove documentarie definitive e la difficoltà di identificazione rendono prematuro qualsiasi conclusione. Eppure, gli elementi emersi — il contesto storico, la ferita compatibile, la posizione della sepoltura — contribuiscono a mantenere viva l’ipotesi.

D’Artagnan, poco noto ai suoi contemporanei al di fuori degli ambienti di corte, divenne celebre in tutto il mondo grazie a Alexandre Dumas e al suo romanzo I tre moschettieri, che lo trasformò nel leggendario “quarto moschettiere” accanto ad Athos, Porthos e Aramis. Ancora oggi, a Maastricht, una statua lo ricorda come simbolo di coraggio, lealtà e amicizia — valori che la letteratura ha reso immortali quanto, se non più, della storia stessa.

Se i resti ritrovati dovessero essere davvero quelli del celebre moschettiere, la scoperta rappresenterebbe un evento storico di straordinaria importanza, capace di colmare una lacuna rimasta aperta per oltre tre secoli. Ma anche se così non fosse, il fascino della vicenda resterebbe intatto. Perché D’Artagnan, sospeso da sempre tra realtà e mito, continua ancora oggi a vivere proprio in quello spazio incerto dove la storia incontra la leggenda.