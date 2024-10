Oggi, alla Camera dei Deputati, si terrà la cerimonia commemorativa per il settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi. L’evento, dal titolo “Pace, Prosperità, Patria: l’eredità di De Gasperi 70 anni dopo”, inizierà alle ore 11 e includerà una serie di contributi e attività, organizzati in collaborazione con la Fondazione De Gasperi.

Saranno presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (che si occuperà dei saluti iniziali) e la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. In Aula vi saranno anche Paola De Gasperi, figlia dello statista, e i nipoti.

L’evento andrà in onda in diretta su Rai 1, su webtv e sul canale satellitare della Camera.

Alcide De Gasperi: statista e visionario

Sono passati 70 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, statista e figura chiave non solo per i primi anni della Repubblica e per la ricostruzione della democrazia nel Secondo Dopoguerra, ma anche per le istituzioni antenate dell’Unione Europea.

Fu il padre della Democrazia Cristiana, successiva al Partito Popolare, e tenne le redini dei governi di centro fino al 1953, lavorando anche a fianco delle sinistre.

Per di più, fu il Presidente della CECA dal 1954 e svolse un ruolo cruciale per l’inserimento dell’Italia nell’Alleanza Atlantica.

La cerimonia a Palazzo Montecitorio

L’evento Pace, Prosperità, Patria si aprirà con l’esecuzione dell’inno nazionale e di quello europeo, da parte della Banda Interforze.

Seguiranno poi due letture teatralizzate dell’attore e regista Michele Placido, che interpreterà due discorsi di De Gasperi: quello pronunciato alla prima seduta dell’Assemblea Costituente e quello del 21 aprile 1954 (Parigi).

A cura invece della Fondazione De Gasperi, ci sarà un intervento del Presidente della stessa, Angelino Alfano, e la proiezione del cortometraggio “Alcide De Gasperi visionario costruttore”.

Altri contributi saranno poi quello di Pier Ferdinando Casini (presidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare) e del giudice della Corte Costituzionale, Giovanni Pitruzzella, che illustrerà l’attualità dell’eredità politica e morale di De Gasperi.