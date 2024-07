Pablo Neruda: il poeta “elementare” dell’amore e della rivoluzione

Pablo Neruda, nato Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto il 12 luglio 1904 a Parral, Cile, è una delle figure più incandescenti della letteratura del XX secolo. La sua vita, segnata da passioni ardenti, tumultuose battaglie politiche e un flusso inarrestabile di poesia, è un affascinante racconto di trasformazione e resistenza che attraversa i decenni. Un flusso che probabilmente culmina con le Odi elementari, la celebre serie di odi iniziata con il libro così intitolato del 1954.

Fin dalla sua infanzia a Temuco, una cittadina immersa nel verde rigoglioso della Araucanía, Neruda sentiva il richiamo della poesia. Il paesaggio naturale, con le sue foreste misteriose e i fiumi selvaggi, alimentò la sua immaginazione. Nonostante la disapprovazione di suo padre, un operaio ferroviario che vedeva la poesia come un futile passatempo, Neruda pubblicò i suoi primi lavori sotto lo pseudonimo di Pablo Neruda, in onore del poeta ceco Jan Neruda.

Nel 1924, a soli vent’anni, pubblicò Venti poesie d’amore e una canzone disperata, una raccolta che divenne subito celebre per la sua intensa carica emotiva e il linguaggio sensuale. Questo successo iniziale lo catapultò nel firmamento letterario internazionale, ma il suo viaggio era solo all’inizio.

Negli anni ’30, Neruda intraprese una carriera diplomatica che lo portò in angoli esotici del mondo come Birmania, Ceylon (ora Sri Lanka), Indonesia e Spagna. Fu proprio in Spagna, nel cuore della guerra civile, che la sua voce poetica si intrecciò con una fervente passione politica. L’amicizia con Federico García Lorca e l’orrore per la brutalità del conflitto lo spinsero verso il comunismo, trasformando la sua poesia in un grido di giustizia e ribellione.

Tornato in Cile, Neruda utilizzò la sua penna come arma per combattere le ingiustizie. Nel 1945 fu eletto senatore e si unì al Partito Comunista Cileno. Tuttavia, il suo coraggioso sostegno al socialismo gli attirò l’ostilità del governo. Nel 1948, costretto alla clandestinità, scrisse uno dei suoi capolavori, Canto General, un’epopea che racconta la storia dell’America Latina con una potenza visionaria.

Dopo un periodo di esilio in Europa negli anni ’50, Neruda tornò trionfante in Cile. Continuò a scrivere, a lottare, a vivere intensamente. La sua amicizia con Salvador Allende, presidente socialista del Cile, lo coinvolse nei momenti più cruciali e pericolosi del paese. Nel 1971, coronato da un meritato Premio Nobel per la Letteratura, Neruda fu riconosciuto a livello mondiale come una delle voci più potenti e appassionate del suo tempo.

Gli ultimi anni della sua vita furono un mix di gloria e dolore. Mentre la sua salute declinava a causa del cancro, Neruda assistette con angoscia al colpo di stato militare di Augusto Pinochet nel 1973, che rovesciò il governo democratico di Allende. Morì il 23 settembre 1973, pochi giorni dopo il golpe, avvolto da sospetti di avvelenamento a causa della sua opposizione al nuovo regime.

La vita di Pablo Neruda è un’epopea di amore, lotta e resistenza. Poeta dalle emozioni travolgenti e dalle convinzioni incrollabili, la sua eredità vive nei cuori di chi lotta per la giustizia e la libertà. La sua poesia, vibrante e appassionata, continua a risuonare come un inno alla bellezza e alla rivolta, un faro di speranza e coraggio in un mondo spesso oscuro. La sua storia è un testamento della potenza della parola come forza di cambiamento e redenzione.