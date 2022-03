L’Immigrazione nella “Terra di Mezzo”. Intervista a Gabriella Guido

Il progetto “Giovinotti” intervista Gabriella Guido, fondatrice della falegnameria K-Alma. Una realtà in cui falegnami esperti si impegnano ad insegnare il mestiere a persone in difficoltà, disoccupati, migranti o richiedenti asilo. Diversi i temi sul tavolo, tra cui il lavoro tra i giovani e l’importanza di ripensare a come valorizzare l’immigrazione che c’è e che verrà.