Teodora, che non fu prostituta, ma grande imperatrice

Teodora è stata un’imperatrice bizantina. Dopo aver condotto per anni vita avventurosa divenne moglie dell’imperatore Giustiniano I, assieme al quale regnò, in parte coadiuvandolo nella gestione del potere. La sua personalità viene vista in doppia luce da Procopio di Cesarea, che da una parte ne esalta in talune sue opere l’effetto benefico, dall’altra, nella sua Storia segreta, ne vede esclusivamente il lato negativo, descrivendone la giovinezza dissoluta come attrice del circo e prostituta, prima della sua conversione e del matrimonio con l’erede imperiale.

Teodora e il marito Giustiniano sono entrambi venerati dalla Chiesa ortodossa e dalle Chiese ortodosse orientali.

