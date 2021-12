Uccialli, un italiano a capo della flotta ottomana

Nel 1571 a Lepanto la Marina ottomana era guidata da un corsaro italiano, Uluc Alì Pascià, detto Uccialli. Questa è la sua storia…

Uluç Alì, più noto come Uccialli, è stato un corsaro e ammiraglio italiano. Nato in Calabria, probabilmente come Giovan Dionigi Galeni, fu catturato dai turchi durante una razzia, si convertì all’islam ed entrò nella Marina ottomana, dimostrando col tempo delle doti di comando eccezionali, diventando col tempo Grande ammiraglio Partecipò alla battaglia di Lepanto come comandante dell’ala sinistra dello schieramento ottomano e fu l’unico tra i comandanti turchi a sopravvivere allo scontro.