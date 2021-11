Pochi lo ricordano, ma Milano è stata capitale dell’Impero romano d’Occidente dal 286 al 402. Fu l’avvento di Diocleziano a creare per Mediolanum l’occasione di diventare una città di notevole splendore. Nato in Dalmazia (regione oggi divisa fra Croazia e Montenegro) e divenuto imperatore nel 284 d. C., Diocleziano ristrutturò infatti le province dell’Impero riunendole in diocesi sottoposte a vicari. Oggi Ted approfondisce questa storia.