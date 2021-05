Vito Cascio Ferro

Vito Cascio Ferro, meglio conosciuto come Don Vito, nato a Palermo nel 1862, è stato un mafioso italiano, legato a Cosa Nostra e alla «Mano Nera» a New York. A detta di molti è considerato l’inventore della Mafia così come noi oggi la conosciamo. Cerchiamo di capire il perché nella nuova puntata di “A scuola con Ted Bee”.