La lingua come identità culturale: il 1° agosto l’Azerbaigian celebra il suo alfabeto
Alice Ceccarelli
- Azerbaigian

La lingua come identità culturale: il 1° agosto l’Azerbaigian celebra il suo alfabeto

La lingua come identità culturale: il 1° agosto l’Azerbaigian celebra il suo alfabeto

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Azerbaigian - 1 Agosto 2026

di Alice Ceccarelli

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