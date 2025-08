Mostra collettiva “Affacciati alla finestra” – Arte argentina contemporanea a Roma.

Nell’ambito della celebrazione del 60º Anniversario di Casa Argentina, ti invitiamo a partecipare alla prossima esposizione collettiva in collaborazione con Natural Bio Art Gallery.

La mostra, curata da Patricia González, direttrice della Natural Bio Art Gallery, costituisce una sintesi del lavoro espositivo che la galleria sviluppa tra Argentina e Italia, e un’opportunità unica per apprezzare il talento e la potenza espressiva dell’arte argentina attuale.

Artisti partecipanti:

Enriqueta Gahan

Mona Suárez Lai

Mariana Donadío

Isabel De La Torre

María Perazzo

Paola Piombino

Soledad Majdalani

Mimi Portugal

Maná Gattoni

Violeta Gibelli

Pablo Fasoli

Verónica Iriarte

Marcela López

Stella Redruello

Romina Ferrer

Gabriela Villanueva

Geraldine Penn

Cristina Faggionato

Claudia Ocanto

Verónica Cubero

Dal 1 al 12 settembre a Casa Argentina dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00. Casa Argentina ha sede in un palazzo storico degli anni Venti nel centro di Roma e inizia la propria attività nel 1965.

L’Istituto estero, parte dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Argentina a Roma, si dedica alla promozione e alla diffusione della cultura argentina, proponendosi come centro di aggregazione e di condivisione per gli Argentini stabilitisi in Italia.



Casa Argentina, oltre a organizzare incontri ed eventi, progetta mostre d’arte contemporanea, aperte al pubblico, dedicate ad artisti di fama internazionale, spesso in collaborazione con altre Ambasciate straniere.