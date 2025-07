Dall’8 al 10 settembre 2025 un evento di grande importanza attende l’Etiopia e la Commissione dell’Unione Africana. In quelle date, infatti, Addis Abeba ospiterà il Secondo Vertice Africano sul Clima (ACS2). I preparativi sono già iniziati e sia il governo etiope che la Commissione dell’Unione Africana si stanno mobilitando a tutti i livelli per organizzare un vertice capace di porre le priorità del continente africano al centro dei negoziati globali sul clima.

Informazioni sul Summit

Il vertice previsto per settembre si baserà sull’eredità del primo vertice inaugurale, svoltosi a Nairobi nel 2023. L’evento, il cui tema principale sarà quello di “Accelerare le soluzioni globali per il clima: finanziamenti per lo sviluppo resiliente e verde dell’Africa”, ha un obiettivo principale: posizionare l’Africa come leader e fornitore di soluzioni nell’agenda climatica globale. Forte del primo evento, il vertice metterà in luce le soluzioni guidate dall’Africa, monitorerà i progressi sugli impegni e definirà una tabella di marcia per l’attuazione del programma. Particolare attenzione sarà poi rivolta al rafforzamento dei sistemi e delle istituzioni per promuovere l’attuazione, con sessioni dedicate alla finanza climatica, alle transizioni giuste, all’adattamento, alla natura, al commercio, all’innovazione e alla tecnologia.

Il summit si colloca in un periodo strategico

Il contesto internazionale in cui si colloca il summit è particolarmente significativo. ACS2 si svolgerà tra il G20, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la COP30, offrendo così all’Africa un’occasione unica per incidere concretamente sulle agende globali legate al clima e alla finanza, portando al centro del dibattito le proprie priorità e la propria realtà.

Partnership strategiche e visibilità

Il summit presenterà nuove partnership e iniziative che mirano ad allineare l’azione regionale africana con i processi internazionali. Il programma prevede sessioni plenarie di alto livello e tavole rotonde ministeriali, oltre a una serie di eventi collaterali, mostre, forum dedicati ai giovani e padiglioni regionali. Tutto sarà pensato per mettere in luce le iniziative africane di successo in ambiti fondamentali come l’energia sostenibile, i sistemi alimentari, l’innovazione tecnologica e le infrastrutture climate-smart.

Alcune dichiarazioni

S.E. Dr. Fitsum Assefa, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo dell’Etiopia, ha dichiarato: “L’Africa ha bisogno di una piattaforma che rifletta le sue priorità e produca risultati concreti. L’ACS2 è quella piattaforma. Riunisce le voci, costruisce allineamenti e alleanze e crea lo spazio per trasformare l’ambizione in azione, alle nostre condizioni.”

S.E. Meses Vilakati, Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, l’Economia Blu e l’Ambiente Sostenibile presso la Commissione dell’Unione Africana, ha poi aggiunto: “L’urgente necessità di cooperazione globale non è mai stata così chiara. L’Africa si impegna a combattere le diverse sfide legate al clima, sostenendo al contempo un’azione equa contro i cambiamenti climatici. Esorto gli Stati membri dell’Unione Africana e i suoi partner a promuovere un’agenda di sviluppo verde e resiliente per il continente.”

Un ampio coinvolgimento

Per il summit sono attesi oltre 45 Capi di Stato e di Governo africani, che prenderanno parte a più di 45 eventi ufficiali incentrati sui temi strategici del summit. Finora sono state ricevute quasi 100 proposte per eventi collaterali, provenienti da ogni angolo del continente e rappresentanti una vasta gamma di tematiche e interessi regionali. L’organizzazione sta ancora valutando le candidature e incoraggia la presentazione tempestiva delle domande per assicurarsi uno spazio.

Il Secondo Vertice Africano sul Clima si preannuncia, quindi, come un momento cruciale per consolidare il ruolo dell’Africa nel panorama climatico globale. Con un’agenda ambiziosa e una mobilitazione continentale, ACS2 rappresenterà non solo un’occasione di confronto, ma anche un punto di svolta per rafforzare l’azione climatica africana, trasformando le sfide in opportunità sostenibili per il futuro.