I vincitori del concorso DATATÓN 2024 in visita all’IILA accompagnati dalla Secretaria General del MTPE del Perú

La Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, ha accolto con entusiasmo i vincitori del concorso nazionale peruviano Datatón 2024 Labora Tech: “Co-creating the future of work with AI”, promosso dal Ministero del Lavoro del Perù con il sostegno del progetto Perú Social, finanziato dall’Unione Europea e implementato dall’IILA, dalla Fondazione AVSI e dalla cooperazione tedesca GIZ. I giovani vincitori sono stati accompagnati dalla Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, Teresa A. Velásquez Bracamonte e dall’Ambasciatore del Perù in Italia, S.E. Manuel J.A. Cacho-Sousa Velázquez.

Il concorso, rivolto a studenti di Università e istituti superiori di tutto il Paese, ha avuto come obiettivo la promozione di soluzioni tecnologiche innovative per affrontare due sfide centrali per il mondo del lavoro in Perù: l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e il monitoraggio del rispetto delle normative lavorative. I due progetti risultati vincitori sono: “EnRegla” del team DataWin che ha sviluppato una piattaforma web per verificare e certificare il rispetto delle normative da parte delle imprese esportatrici peruviane e “Munay” del team BBJ Analytics che ha progettato un’applicazione per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto persone con disabilità e aziende sensibili al tema dell’inclusione.



Grazie al sostegno del progetto Perù Social, i team vincitori sono stati invitati a partecipare a una visita di studio in Italia organizzata dall’IILA, con l’obiettivo di arricchire e sviluppare ulteriormente i loro progetti attraverso lo scambio di buone pratiche e l’incontro con realtà italiane attive nel settore della tecnologia e dell’innovazione sociale. Come sottolineato dalla Segretario Generale dell’IILA: “questi giovani rappresentano un esempio virtuoso di come le tecnologie emergenti possano essere messe al servizio della coesione sociale e dell’inclusione. Siamo fieri di poter offrire uno spazio di crescita e confronto tra le eccellenze dell’America Latina e quelle europee”.

A margine della visita, si è svolto un proficuo dialogo tra la Segretario Generale Cavallari e la Secretaria del MTPE Velásquez che ha permesso di rafforzare l’impegno congiunto nella promozione di politiche inclusive e innovative per il lavoro dignitoso, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e alla formazione tecnica. Entrambe le rappresentanti infine hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nello sviluppo di soluzioni concrete per il futuro del lavoro in America Latina.