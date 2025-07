“Archi d’estate: giovani talenti russi in concerto”

Domenica 27 luglio alle ore 19:30 la Basilica di San Vitale (via Nazionale, 194/b – Roma) ospita il concerto degli studenti di scuole di musica russe e dell’Accademia del Ridotto (provincia di Pavia), diretti dal M° Georgy Levinov, docente dei corsi dell’Accademia, direttore del museo “Casa di violino” di San

Pietroburgo con il M° Aleksandr Tiumentsev al pianoforte. Si esibiranno i violinisti Alexandra Gaevaya, David Levinov, Anna Tatarinova, Gleb Nikolenko.



In ricco programma del concerto le musiche dei grandi compositori russi Aleksandr Glazunov, Igor Stravinskij, Aram Khachaturyan. L’ingresso è libero, la prenotazione tramite il link è obbligatoria:

https://forms.gle/9CJ7VA1nXKqWWriz9 Basilica di San Vitale (via Nazionale, 194/b – Roma)

L’Accademia del Ridotto è un progetto di Fondazione Tetracordo ETS, grazie al quale è stato istituito un centro permanente di alto perfezionamento musicale con sede principale presso il Ridotto del Teatro Sociale di Stradella (PV), inserito dal Ministero della Cultura nel novero delle Scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale.



L’Accademia, che si pone l’obiettivo di contribuire alla formazione professionale di figure capaci di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro e dello spettacolo dal vivo, interfacciandosi con le strutture e con l’assetto manageriale dello stesso, organizza tre tipologie di corsi di perfezionamento: corsi annuali, corsi brevi, masterclass.

Alexander Timofeev

Il compositore e pianista Alexander Timofeev, residente a Filadelfia, fonde diverse influenze dell’Europa orientale e americane per creare una musica di intensa emozione, lirismo e movimento dinamico.

Timofeev ha debuttato come compositore e pianista a 19 anni, eseguendo il suo Concerto per pianoforte e orchestra (2003) con l’Orchestra Filarmonica Nazionale della Moldavia. È vincitore del premio del pubblico e della commissione alle Underwood New Music Readings dell’American Composers Orchestra del 2017; finalista del Concorso Internazionale di Composizione Organ Taurida del 2021 e del Concorso Internazionale del Conservatorio di Mosca per Giovani Compositori “New Classics” (Russia) del 2018; vincitore del Chicago Ensemble “Discover America IX” (2017); vincitore del Concorso di Composizione Richard Weerts del 2016; finalista del Thailand International Composition Festival Competition del 2016; e finalista nazionale del Concorso di Composizione MTNA per Giovani Artisti del 2010. Timofeev ha avuto l’onore di essere il compositore incaricato per la conferenza della New Jersey Music Teachers Association del 2019.