Il jazz colombiano celebra l’Indipendenza alla Filarmonica Romana

Domani, giovedì 10 luglio, i giardini dell’Accademia Filarmonica Romana si trasformeranno in un palcoscenico di suoni, colori e sapori per celebrare la Festa Nazionale della Colombia. L’evento, promosso dall’Ambasciata della Colombia in Italia nell’ambito della Strategia di Diplomazia Culturale del Ministero degli Affari Esteri colombiano, vedrà protagonista il Colombian Latin Jazz Ensemble del Conservatorio del Tolima, in arrivo direttamente dalla Colombia per incantare il pubblico romano.

Il concerto rientra nelle attività annuali di promozione culturale curate dall’Ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar, con il supporto dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata e del Piano di Promozione dei Colombiani all’Estero. L’obiettivo è valorizzare i giovani talenti colombiani e celebrare l’indipendenza del Paese attraverso la musica.

La Colombian Latin Jazz Orchestra è composta da dieci musicisti – tra studenti, docenti e diplomati del Conservatorio del Tolima – e propone un repertorio che fonde i ritmi tradizionali dei Caraibi e del Pacifico colombiano con elementi del jazz contemporaneo, dando vita a un linguaggio musicale che unisce radici locali e sonorità universali.

Il repertorio della serata

Durante la serata verranno eseguiti brani emblematici come “Fiesta de Negritos”, “Colombia Tierra Querida”, “Buenaventura y Caney” e “Fandango Viejo”, con arrangiamenti che valorizzano la ricchezza ritmica e melodica della tradizione colombiana. La direzione dell’ensemble è affidata a Iván Leonardo Bello Silva e Diego Armando Castro Hernández.

Non solo musica

Oltre alla musica, il programma della serata prevede anche un’offerta gastronomica d’eccezione: lo chef colombiano stellato Juan Quintero, in collaborazione con Borgo San Felice, presenterà una proposta che unisce sapori italiani e colombiani in una fusione creativa. Seguirà una degustazione a cura di Casa Coloma de Fusagasugá, pensata per valorizzare la qualità e la diversità dei prodotti colombiani.

Questo concerto rappresenta non solo un momento di celebrazione nazionale, ma anche un’importante occasione per presentare la Colombia come un Paese impegnato nella promozione della propria identità culturale e artistica, e nel rafforzamento del dialogo interculturale attraverso la musica.