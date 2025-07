La Colombia sarà la nuova protagonista di Stills of Peace 2025

La rassegna internazionale di arte contemporanea Stills of Peace and Everyday Life torna per la sua dodicesima edizione e accoglie quest’anno una nuova protagonista d’eccezione: la Colombia. Dal 5 luglio al 7 settembre 2025, le città di Atri e Pescara ospiteranno un fitto programma di mostre, incontri e riflessioni, nel segno della diplomazia culturale e del dialogo tra Paesi, generazioni e linguaggi artistici.

Il tema dell’edizione 2025, Futuro Globale, invita il pubblico a riflettere sul destino del pianeta, sulla tutela delle risorse vitali e sulla salvaguardia della biodiversità, in un mondo segnato da profonde trasformazioni. Al centro di questo dialogo si colloca la Colombia, riconosciuta a livello internazionale come simbolo di biodiversità e custode di ecosistemi unici. Il paese latino-americano si presenta come un emblema di ricchezza naturale e culturale, portando in Italia una visione innovativa, profondamente radicata nei valori della sostenibilità e della convivenza armoniosa.

Due mostre, un unico obiettivo

La rassegna prenderà forma attraverso due mostre principali. La prima, “Global Future”, curata da Giovanna Dello Iacono e Maria Letizia Paiato, riunisce le opere di una selezione di artisti italiani e colombiani, tra cui Lorenzo Aceto, Aycoobo, Chiara Calore, Rudy Cremonini, Federica Giulianini, Pietro Moretti, Matteo Montani, Mariangela Levita, Luz Lizarazo, Giovanni Paolo Randazzo Mora, Alejandro Sánchez Suárez e María Alejandra Torres. Un mosaico di voci e visioni che racconta il presente attraverso prospettive sensibili ai mutamenti climatici, sociali e culturali. La seconda mostra, intitolata “Generation from Light”, curata da Antonio Zimarino e Marta Michelacci, propone un viaggio attraverso le opere di Juan Eugenio Ochoa, Mozzarella Light, Paolo Scirpa e Natalia Triviño Lozano, ponendo l’accento sulla luce come elemento simbolico e narrativo, capace di generare nuove forme di percezione e di dialogo.

Un ponte culturale tra Colombia e Italia per valorizzare arte e biodiversità

Dal comunicato dell’Ambasciata emerge un entusiasmo sincero per la collaborazione con la Fondazione ARIA, i Comuni di Atri e Pescara, e il prezioso sostegno di istituzioni quali la Regione Abruzzo, l’Istituto Cervantes di Roma, il Centro per il Libro e la Lettura, la Società Dante Alighieri e l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. L’Ufficio Consultivo Culturale dell’Ambasciata ribadisce il proprio impegno nella valorizzazione della ricchezza artistica e della biodiversità colombiana, presentando un’immagine della Colombia come un Paese diversificato, innovativo e determinato ad affrontare le grandi sfide del presente e del futuro.

Stills of Peace 2025 rappresenta allora un invito a scoprire la Colombia come simbolo globale di biodiversità e a partecipare a un dialogo interculturale che unisce e arricchisce. In questo contesto l’Ambasciata colombiana ha espresso la sua profonda gratitudine alla Fondazione ARIA, alla direttrice artistica Giovanna Dello Iacono e alle amministrazioni di Atri e Pescara per aver offerto alla Colombia questo prezioso spazio di incontro e confronto in Italia, consolidando così un ponte culturale capace di valorizzare e promuovere la ricchezza artistica e naturale del Paese nel cuore dell’Europa.