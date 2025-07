Colombia e Italia rafforzano la cooperazione agricola: incontro tra i Ministri Carvajalino e Lollobrigida a Roma

Giovedì 3 luglio 2025, la Ministra dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Colombia, Martha Carvajalino, ha incontrato a Roma il Ministro italiano dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito agricolo. All’incontro ha partecipato anche il Ministro Consigliere Santiago Ávila, incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata della Colombia in Italia.

Invito alla Conferenza ICARRD+20 e impegno per il dialogo multilaterale

Nel corso della riunione, la Ministra Carvajalino ha rivolto un invito ufficiale al Ministro italiano a partecipare alla Seconda Conferenza Internazionale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale (ICARRD+20), in programma a Cartagena de Indias nel febbraio 2026. Il Ministro Lollobrigida ha accolto con favore l’invito, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo multilaterale tra i due Paesi per promuovere la sostenibilità delle aree rurali, la sicurezza alimentare e affrontare sfide globali come il cambiamento climatico.

Scambi agricoli strategici e valorizzazione delle Indicazioni Geografiche

Entrambi i Ministri hanno ribadito il reciproco interesse ad intensificare gli scambi agricoli bilaterali, valorizzando prodotti strategici per le rispettive economie: caffè, banane e cacao della Colombia; mele, pere e altri prodotti a Indicazione Geografica dell’Italia. In questo contesto, le Indicazioni Geografiche sono state riconosciute come uno strumento chiave per migliorare la qualità, la tracciabilità e il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari, promuovendo al contempo lo sviluppo rurale.

Collaborazione su politiche agricole e tecnologie sostenibili

L’Italia ha inoltre espresso la disponibilità a collaborare con la Colombia nell’elaborazione di normative e politiche per il rafforzamento del posizionamento dei prodotti agricoli sui mercati internazionali, prendendo a modello i sistemi europei di denominazione di origine. Il Ministro Lollobrigida ha infine manifestato l’interesse dell’Italia a promuovere l’uso di macchinari agricoli italiani in Colombia, evidenziandone la versatilità su terreni collinari e il basso impatto ambientale.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e cooperazione, riaffermando l’impegno congiunto dei due Paesi a lavorare per un’agricoltura sempre più sostenibile, equa e innovativa.