Colombia e Malta hanno tenuto la prima riunione del Meccanismo di consultazione politica

All’evento era presente Ligia Margarita Quessep Bitar, ambasciatrice non residente della Colombia presso il governo di Malta.

A La Valletta, capitale di Malta, la Direttrice per l’Europa del Ministero degli Affari Esteri della Colombia, Patricia Cortes Ortiz, ha presieduto, insieme al suo omologo, il Direttore Generale delle Politiche del Ministero degli Affari Esteri maltese, David Mansfield, la prima riunione di Consultazioni Politiche tra i due Paesi. In questo contesto di alto livello, la Colombia è stata designata come leader regionale e globale per presiedere la CELAC ed essere eletta membro non permanente del Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti per il mandato 2026-2027.

Si è discusso anche di opportunità economiche, in particolare quelle relative al turismo educativo e al turismo sostenibile attraverso il rafforzamento delle capacità, la formazione e gli scambi con enti pubblici e privati ​​a Malta, nonché il rafforzamento delle relazioni tra gli istituti di istruzione superiore di entrambi i Paesi.

A tale proposito, le Direttrici hanno concordato di promuovere la finalizzazione dei negoziati per l’accordo sui servizi aerei all’interno delle rispettive entità e si sono concentrate sulla promozione culturale, evidenziando, tra le altre, la potenziale partecipazione della Colombia alla Biennale di Malta del 2026.

Entrambi i Paesi hanno concordato sul contributo positivo della crescente diaspora colombiana, che ora conta quasi 5.000 colombiani residenti a Malta, e hanno individuato opportunità per promuovere programmi di integrazione con la comunità, nell’ambito di una politica di rispetto per una migrazione ordinata, sicura e regolare.

A livello multilaterale, la Colombia ha sottolineato il sostegno di Malta alla costruzione della pace in Colombia e alle politiche antidroga, e ha concordato di rafforzare la cooperazione contro la criminalità transnazionale.

Infine, sono state affrontate diverse questioni globali e regionali. La Colombia ha ribadito l’invito a Malta a partecipare al IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo CELAC-UE a Santa Marta il 9 e 10 novembre.