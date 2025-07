Nuovo incontro tra la Segretario Generale dell’IILA e la Ministra degli Esteri dell’Ecuador Gabriela Sommerfeld

Si è svolto ieri un proficuo e amichevole incontro tra la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, e la Ministra degli Affari Esteri e della Mobilità Umana dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld accompagnata da S.E. Estaban Moscoso Bohman, Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, a conferma del solido e dinamico rapporto di cooperazione che lega l’IILA a questo Paese membro e che si è fortemente rafforzato a partire dal 2022. All’incontro – il più recente di una serie di fruttuosi momenti di dialogo – hanno partecipato anche funzionari di alto livello del Ministero degli Esteri ecuadoriano e dell’IILA.

La Ministra Sommerfeld ha espresso l’apprezzamento del governo ecuadoriano per l’impegno dell’IILA, sottolineando in particolare il valore del supporto tecnico fornito nei settori della giustizia e sicurezza e dello sviluppo sostenibile. Da parte sua, la Segretario Cavallari ha confermato la disponibilità dell’Organizzazione di continuare a sostenere le autorità ecuadoriane nella lotta contro la criminalità organizzata, attraverso programmi a finanziamento italiano, italo-ecuadoriano ed europeo già attivi come SEPREC, ITAJUS/FIEDS, EL PAcCTO 2.0, EUROFRONT, COPOLAD III e il Programma Falcone-Borsellino, che si avvalgono della collaborazione di esperti italiani di alto profilo. Gli ottimi risultati ottenuti finora, in particolare con i programmi EURESP (riduzione dell’ 85% delle morti violente nelle carceri ecuadoriano in un anno) e ITAJUS, costituiscono inoltre la base di partenza ideale per una nuova più ambiziosa progettualità, che non solo permetterà – se approvata da Italia ed Ecuador – di continuare a fornire assistenza tecnica, ma potrà includere anche la donazione di attrezzature a supporto delle istituzioni locali, come da tempo richiesto dalle autorità ecuadoriane.

Tra i temi discussi, anche lo stato di avanzamento del progetto “Economia circolare e città verdi”, finanziato dalla DGCS-MAECI e finalizzato ad accompagnare le città latinoamericane verso una transizione verde e sostenibile. In collaborazione con il Fondo Regional del Agua (FORAGUA), si è recentemente conclusa l’attività di riforestazione nel Cantone di Zaruma per la gestione integrata e la conservazione delle risorse idriche della “Micro Cuenca” (bacino idrico) di Guando e, a seguito dei significativi risultati ottenuti in termini di maggiore disponibilità di acqua di buona qualità e potabile per la popolazione locale, IILA ha avviato – sempre in collaborazione con l’Ambasciata dell’Ecuador in Italia, le autorità locali e i tecnici di FORAGUA – una nuova iniziativa nel Cantone amazzonico di El Pangui, con l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile delle risorse delle “microcuencas” di San Isidro, Pachicutza, San Roque e Guismi.

È stato inoltre approfondito il ruolo strategico di AL-INVEST Verde, programma regionale europeo al quale l’Ecuador non partecipa direttamente, ma che, grazie alla proficua collaborazione tra IILA, CAN e IICA, ha coinvolto il Paese nei Dialoghi Agroalimentari UE-LAC e nelle attività dedicate all’adeguamento al nuovo Regolamento europeo sulle catene di approvvigionamento libere da deforestazione. In particolare, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura e dell’agenzia di controllo qualità Agrocalidad, IILA attraverso il programma AL-INVEST Verde sta fornendo assistenza tecnica per il rafforzamento del sistema informatico GUIA, utilizzato per la registrazione dei produttori agricoli. Il potenziamento di questa piattaforma permetterà di raccogliere in modo sistematico i dati necessari a garantire la piena conformità agli standard europei.

Un significativo passo avanti, molto apprezzato dalla Ministra Sommerfeld, è stato fatto anche nell’ambito del progetto “Disegno e promozione delle rotte turistiche tematiche in America Latina”: grazie al lavoro congiunto tra IILA e il Ministero del Turismo dell’Ecuador è stata sviluppata una nuova rotta turistica nella provincia dell’Azuay che sarà presentata al Nat Geo Food Festival di Londra nel mese di luglio. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare l’attrattività del Paese come destinazione sostenibile e autentica, in linea con le tendenze del turismo esperienziale e di qualità.

A conclusione della riunione, la Segretario Cavallari ha espresso sincera gratitudine per la stretta e proficua collaborazione con le autorità e istituzioni ecuadoriane che partecipano direttamente ai progetti e con l’Ambasciata dell’Ecuador in Italia, elementi essenziali per la costruzione di una cooperazione efficace e continuativa. Entrambe le parti hanno concordato sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sui progetti in corso e di esplorare nuove aree d’intervento, in particolare a beneficio delle fasce più vulnerabili della popolazione.