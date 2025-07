Colombia e Grecia stanno facendo progressi nei negoziati per un Memorandum d’intesa

Durante la sua visita ad Atene, la Vice Ministra degli Affari Esteri, Rosa Yolanda Villavicencio, ha incontrato il Vice Ministro della Cultura Contemporanea della Grecia, Iason Fotilas, per discutere dei progressi nella negoziazione di un Memorandum d’Intesa per rafforzare le capacità di restituzione, restauro, protezione e recupero del patrimonio culturale.

Allo stesso modo, questo accordo creerà un gruppo di lavoro che consentirà di realizzare iniziative quali residenze artistiche, progetti sonori e artistici per la costruzione della pace e scambi artistici nella cultura contemporanea.

I viceministri hanno promosso il coinvolgimento della Grecia nel programma Reading Colombia, un’iniziativa fondamentale e importante per gli autori colombiani. In questo modo, il Ministero degli Esteri continua a rafforzare i rapporti di cooperazione con la Grecia e abbraccia la cultura come strumento di progresso e di pace.

La Grecia ha incoraggiato la Colombia ad aderire all’iniziativa ellenica denominata Greek Link.

Qual è lo scopo del Ministero degli Esteri?

La nostra missione è promuovere e integrare la Colombia sulla scena internazionale come potenza globale, sviluppando una politica estera solida attraverso una strategia multiforme, globale e dinamica che posizioni il Paese come attore influente nei principali dibattiti internazionali e gli consenta di partecipare attivamente ai processi decisionali che affrontano le principali sfide globali, da una prospettiva partecipativa, intersezionale, basata sul genere e sulla popolazione.

Obiettivi fino al 2026

La nostra visione è che entro il 2026 la Colombia diventerà un leader regionale in questioni di agenda globale come la gestione della crisi climatica e la protezione della biodiversità, la gestione delle migrazioni con un focus sull’uomo, l’attuazione di una nuova strategia per affrontare il fenomeno globale della droga, la costruzione, la promozione e il mantenimento della pace nazionale e globale e la promozione dei diritti delle donne, dell’uguaglianza di genere e della diversità.