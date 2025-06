Un concerto speciale a Casa Argentina

Una serata speciale, dedicata interamente alla musica argentina, attenderà il pubblico italiano (e non solo) giovedì 10 luglio alle ore 18:00 presso la Casa Argentina, luogo simbolo di cultura e tradizione sudamericana nel cuore della città eterna. Questo evento unico è stato pensato per rendere omaggio ai grandi maestri della tradizione musicale argentina, proponendo un viaggio coinvolgente tra le atmosfere autentiche e le sfumature più significative del ricco patrimonio musicale del Paese.

Albertina Crescitelli e il suo omaggio ai grandi artisti argentini

Ad accompagnare il pubblico durante tutto lo spettacolo sarà una pianista di fama internazionale e docente presso l’Universidad Nacional de Cuyo: Albertina Crescitelli. Un artista riconosciuta per la sua profonda sensibilità interpretativa e per il costante impegno nella diffusione della musica sudamericana nel mondo. Per questa occasione speciale, proporrà un programma dedicato a tre figure centrali e imprescindibili della scena musicale argentina del XX secolo. Astor Piazzolla, maestro indiscusso del “nuevo tango” che ha rivoluzionato la tradizione con un linguaggio innovativo. Carlos Guastavino, celebre per le sue delicate armonie e melodie ispirate alla musica popolare e al folklore argentino. E per ultimo, ma non per importanza, omaggerà Fioravante “Tito” Francia, compositore profondamente legato al mondo della canzone e della musica popolare.

Ma non è tutto qui.

Il programma non si limiterà solo alle opere di questi tre grandi autori. Verranno eseguiti anche brani di altri compositori emblematici, offrendo così una panoramica ricca e varia della musica colta e popolare argentina. Inoltre, il concerto sarà arricchito da composizioni originali di Crescitelli stessa, che conferiranno al repertorio una dimensione personale e contemporanea, capace di dialogare con la tradizione in modo originale e coinvolgente. A impreziosire ulteriormente la serata ci sarà la partecipazione speciale della violinista austriaca Christine Schawarzinger, docente presso l’Università di Musica e Arti Sceniche di Vienna. Il dialogo tra pianoforte e violino offrirà momenti di intensa espressività, unendo due culture musicali differenti in un’unica voce armonica.

Per chi ama la musica classica e le sonorità sud americana questa si preannuncia una serata imperdibile!