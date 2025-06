Seconda edizione del Barometro: un futuro di investimenti per la Spagna

All’Ambasciata d’Italia a Madrid, lo scorso 24 giugno si è tenuta la seconda edizione del Barometro finalizzato ad analizzare le prospettive d’investimento italiano nella penisola iberica. L’evento è stato tenuto, oltre che dall’ambasciata, dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Spagna (CCIS), in collaborazione di Analistas Financieros Internacionales (Afi).

All’evento erano presenti: l’ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi, Marco Pizzi il Presidente della Camera di Commercio italiana a Madrid, Amparo López Senovilla della Segreteria di Stato al Commercio e Susana Sumelzo della Segretaria​ di Stato per l’Iberoamica e Caraibi e lo Spagnolo nel Mondo.

Prospettive degli investimenti italiani in Spagna

In primo piano, il contesto imprenditoriale spagnolo è stato rilevato come positivo dal 78% delle aziende nazionali. Un sondaggio indica un punteggio medio di 3,2, un decimo superiore rispetto all’anno precedente.

Di conseguenza, per il 2025 l’Italia prevede un notevole miglioramento di crescita in Spagna, eppure le imprese italiane puntano a perfezionare diversi fattori. Le intenzioni di ridurre il personale sono minime, secondo delle interviste alle aziende, meno del 2%. Invece, sono pronte a incrementare la produzione. Il 71% prevede di aumentare gli investimenti, la percentuale del 2024 non superava il 49,1% e l’80% confida di aumentare il proprio fatturato nel corso dell’esercizio. Malgrado ciò, i cambiamenti legislativi in materia di lavoro in Spagna potrebbero avere un impatto significativo. Le recenti riforme del lavoro, rafforzamento dei contratti a tempo indeterminato, e le divergenze sulle riduzioni dell’orario di lavoro, incideranno profondamente sulle politiche delle imprese.

I campi dell’investimento

I settori che spiccano maggiormente sono l’ingegneria civile, il commercio e l’alimentazione. Il campo dell’ingegneria civile ha segnato un record storico con un finanziamento di 404 milioni. Successivamente, il settore del commercio all’ingrosso con 133 milioni e infine l’industria alimentare che ha raggiunto gli 84,5 milioni. I flussi di investimenti diretti esteri provenienti dall’Italia si sono triplicati, si parla di 987 milioni di euro. Le principali regioni che ne hanno beneficiato sono la Comunità di Madrid con il 64,46% del totale nazionale, la Catalogna (128 milioni) e i Paesi Baschi con 54 milioni di euro.

Il sodalizio Italia-Spagna persiste fino a oggi, nonostante le tensioni geopolitiche, e il suo futuro è più proficuo che mai.