La Segretario Generale dell’IILA in visita in Costa Rica. Incontri istituzionali e cooperazione culturale al centro della missione. 24 giugno 2025

Intensa agenda di incontri a San José, per la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, in missione in Costa Rica per partecipare alla cerimonia di presentazione degli affreschi del teatro nazionale restaurati con la collaborazione di esperti IILA grazie ad un finanziamento della cooperazione italiana.

Prima della cerimonia la Segretario Generale è stata ricevuta dal Ministro ad interim degli Affari Esteri, Alejandro Solano, in assenza del titolare Arnoldo André Tinoco, e successivamente ha avuto una intensa e proficua riunione di lavoro con la Vice Ministra, Lydia Peralta Cordero assistita dai suoi più stretti collaboratori. L’occasione ha permesso di illustrare lo stato di avanzamento delle iniziative IILA in corso nel paese e di acquisire elementi sulle attuali priorità di governo. Tre i settori in cui si sta lavorando sia con risorse italiane che europee: giustizia e sicurezza, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. In particolare gli interlocutori hanno espresso gratitudine e apprezzamento per la collaborazione con le importanti istituzioni italiane che stanno contribuendo alla formazione degli organismi costaricensi preposti alla lotta al crimine organizzato (DIA, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

A seguire, la Segretario Generale ha partecipato insieme al Ministro della Cultura Jorge Rodriguez e all’Ambasciatore d’Italia Alberto Colella, presso il prestigioso Teatro Nacional de Costa Rica, alla cerimonia di inaugurazione del restauro degli affreschi Le Muse e alla presentazione, grazie alla collaborazione con l’ Ambasciata d’Italia in Costa Rica, di alcuni pannelli della mostra “Vissi d’Arte. L’Italia nei teatri dell’America Latina” relativi ai teatri italiani nei paesi centroamericani. Presenti numerose autorità locali, rappresentanti del corpo diplomatico e del mondo della cultura, con i quali la Segretario Generale ha condiviso la convinzione dell’importanza della cultura quale elemento fondamentale della condivisione di valori e della conoscenza reciproca alla base del dialogo tra Italia e America Latina. “IILA è orgogliosa di aver contribuito non solo a ridare splendore ai dipinti, valorizzando e proteggendo un patrimonio culturale importante testimonianza del forte legame tra Costa Rica e Italia, ma anche a formare esperti restauratori costaricensi e di altri paesi vicini, che a loro volta potranno formare altri colleghi. Abbiamo ancora una volta applicato il nostro motto “imparare facendo” ha concluso la Segretario Generale Cavallari.

Cogliendo l’occasione della breve permanenza a San José la Segretario Generale ha poi partecipato, insieme al Ministro di Agricoltura e allevamento Víctor Carvajal, al II Dialogo UE-LAC sull’Agroalimentare, organizzato da IILA e FIAP in quanto esecutori del programma europeo AL-INVEST Verde in collaborazione con IICA (Istituto Interamericano per la Cooperazione in Agricoltura). Si è trattato di un evento per discutere del comune impegno e delle possibili strategie per favorire sistemi di allevamento sostenibili, adottando pratiche che consentano di diminuire le emissioni e quadri normativi adeguati. Un altro valido esempio di collaborazione in un settore di primaria importanza per la Regione.

Infine, Cavallari ha incontrato la Vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia, Damaris Vargas Vasquez, con la quale ha discusso della collaborazione con le autorità italiane nell’ambito dei vari progetti eseguiti da IILA, illustrando in particolare i contenuti del progetto sulla giustizia minorile riparativa appena avviato con finanziamento della cooperazione italiana.