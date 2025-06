La nuova Dacia Bigster

“Duemila anni fa Roma conquistava la Dacia. Oggi è la Dacia che conquista Roma, con il suo nuovo Bigster.”

Con queste parole, pronunciate con tono ironico e scherzoso, l’ambasciatrice romena ha aperto la presentazione ufficiale del nuovo SUV della casa automobilistica più importante del Paese. Un debutto che non si ferma alla semplice presentazione di un modello sul mercato. L’evento, tenutosi il 23 giugno 2025 presso l’Ambasciata di Romania in Italia, è stato infatti l’occasione per celebrare anche lo spirito europeo e il principio della libera concorrenza, valori centrali per una nazione che oggi occupa il quinto posto a livello mondiale nel settore automobilistico.

Bigster: simbolo della forza industriale romena

La Dacia Bigster si propone come il nuovo fiore all’occhiello del brand: un SUV dal design moderno, pensato per uno stile di vita attivo, confortevole ed equilibrato. Un modello che, ancora una volta, punta su ciò che ha reso Dacia un caso di successo in Europa: qualità accessibile, semplicità e concretezza. Con i suoi oltre 4,6 metri di lunghezza, è il modello più grande mai prodotto da Dacia: ideale per famiglie, lunghi viaggi o semplicemente per chi ama sentirsi comodo alla guida. Il design è semplice ma deciso, con linee pulite e uno stile moderno. Gli interni sono spaziosi ed essenziali, costruiti con materiali resistenti e facili da mantenere.



Dacia nel gruppo Renault

Alla presentazione era presente anche Guido Tocci, Direttore Generale di Dacia Italia, che ha sottolineato l’importanza strategica del marchio all’interno del Gruppo Renault. Solo nel 2024, il marchio romeno ha coperto il 54% dei volumi complessivi del gruppo, confermando il suo ruolo chiave nell’economia del colosso automobilistico. Tocci ha descritto la Bigster come una vettura “dal design confortevole, capace di mantenere un posizionamento competitivo sul prezzo, senza mai sacrificare la qualità”. Un SUV completo, che offre tutto ciò che serve a un automobilista moderno, lasciando da parte il superfluo.

Motore di nuova generazione

Una delle novità più significative riguarda il motore. Per la prima volta, un motore di nuova generazione ha debuttato su un modello Dacia prima ancora che su una vettura Renault, segno di quanto il brand romeno sia ormai in prima linea nel processo di innovazione del gruppo.

Un’azienda romena, con solide radici

Nonostante la partecipazione azionaria di Renault, Dacia resta un’azienda romena a tutti gli effetti. La produzione è ancora localizzata in Romania, dove ogni anno vengono costruiti circa 350.000 veicoli, grazie al lavoro di oltre 7.000 dipendenti. Un dato interessante riguarda il rapporto uomo-macchina all’interno degli impianti: 1 a 3, un equilibrio raro e positivo, soprattutto se confrontato con quello di molte altre realtà industriali europee, spesso troppo sbilanciate verso l’automazione.

Dacia in Italia

Negli ultimi anni, l’immagine del brand ha compiuto un vero e proprio salto di qualità. In Italia, Dacia è leader di mercato da tre anni consecutivi, confermandosi come il marchio che vende più veicoli di tutti. Un successo dovuto alla capacità di unire design curato, funzionalità e attenzione al cliente, il tutto a un prezzo accessibile.

La Dacia Bigster si inserisce perfettamente in questa traiettoria di crescita. Non è solo un nuovo modello, ma la prova concreta che l’industria romena è pronta a giocare da protagonista nel mercato automobilistico europeo.