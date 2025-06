Roma, 20 giugno 2025 – Si è da poco tenuto, presso il prestigioso Museo dell’Altare della Pace (Ara Pacis), il seminario internazionale intitolato “Relazioni sino-italiane e ordine internazionale nel contesto dell’80° anniversario delle Nazioni Unite”, promosso dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e dalla Fondazione per gli Studi Internazionali e la Geopolitica.

L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, e rappresenta al contempo un’occasione per commemorare l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, istituzione cardine dell’ordine internazionale postbellico.

Una piattaforma di dialogo tra Oriente e Occidente

Il seminario ha visto la partecipazione di alte personalità del mondo diplomatico, accademico e istituzionale, italiane e cinesi. L’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide, ha evidenziato nel suo discorso inaugurale l’importanza dello sviluppo delle relazioni bilaterali, il ruolo delle Nazioni Unite e la necessità di rilanciare un multilateralismo autentico e inclusivo, in un mondo attraversato da profonde trasformazioni geopolitiche.

Un momento di riflessione condivisa sulle sfide globali: pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, dialogo tra civiltà e governance internazionale. Temi che vedono Cina e Italia attori chiave su scala globale e che, oggi più che mai, richiedono cooperazione, visione comune e rispetto per la diversità culturale e politica.

Cooperazione bilaterale e visione globale

Negli ultimi 55 anni, le relazioni tra Pechino e Roma si sono evolute profondamente, toccando ambiti strategici come economia, innovazione, scambi culturali e rapporti umani. Con un interscambio commerciale che nel 2024 ha superato i 72 miliardi di dollari, e con oltre 90 gemellaggi tra città e province, Italia e Cina rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra civiltà diverse ma complementari.

Il seminario rappresenta un’occasione importante per consolidare questo dialogo e per rilanciare la cooperazione in chiave multilaterale, a partire dal rispetto del diritto internazionale, dalla promozione della pace e dal sostegno allo sviluppo condiviso.

Un appuntamento per guardare al futuro

Mentre il mondo si confronta con nuove crisi e con una crescente instabilità, il seminario offre una piattaforma di confronto strategico e culturale, ponendo le basi per nuove forme di collaborazione tra l’Europa e la Cina. L’evento, aperto su invito, è stato trasmesso anche in streaming su canali ufficiali, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio, composto da esperti, studenti, media e cittadini interessati alla politica internazionale.

L’Ara Pacis, luogo simbolo della pace e della storia romana, ha accolto così una nuova riflessione sulla pace globale, sul ruolo delle Nazioni Unite e sul contributo che due civiltà millenarie. Il tutto all’insegna della cooperazione culturale.